Wall Street : L’indice SOX teste un support majeur

L’indice des semi-conducteurs SOX baromètre clé des marchés

SOX vs Nasdaq 100 – quelles différences ?

L’indice SOX une ligne de tendance haussière majeure – à surveiller

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX) est peu connu des traders pourtant, il donne des signaux pertinents pour trader les marchés.

Etant donné que la plupart de la croissance américaine (et mondiale) est généré par les entreprises technologiques et en grande partie les entreprises des semi-conducteurs, l’indice SOX est un important baromètre de cette industrie.

Les entreprises Nvidia, AMD, Intel, Texas Instrument, Qualcom, Micron, et j’en saute, font toutes parties de cet indice. La plus importante entreprise en termes de capitalisation boursière est inconnue du public. Elle s’appelle Taiwan Semiconductor et pèse plus de 200 milliards de dollars à la bourse américaine.

Comparaison des performances du SOX, Nasdaq 100 et S&P 500 réalisé sur TradingView :

Comme le Nasdaq 100, l’indice SOX est un indice avancé de la bourse. Il permet également de confirmer des signaux donnés par les autres indices américains plus diversifiés comme le S&P 500 et le Dow Jones.

Certains se demanderont peut-être quelle est la différence entre le Nasdaq 100 et le SOX. La réponse est simple. Le SOX est composé d’entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs tandis que le Nasdaq 100 est composé d’entreprises de tous les secteurs sauf celui financier/bancaire.

Dans l’indice SOX, il n’y a pas d’entreprises qui produisent exclusivement des logiciels (comme Google ou Microsoft) ou des entreprises qui sous-traitent leurs productions (comme Apple).

L’indice SOX une ligne de tendance haussière majeure – à surveiller

Aujourd’hui, je souhaite mettre en avant l’indice SOX, car il évolue dans un triangle ascendant. Ses sommets d’avril, juillet et septembre vers 1600 points correspondent à la résistance de l’indice. Les creux de décembre, mai et août sont quant à eux des zones de supports qui forment une ligne de tendance haussière.

Analyse technique de l’indice SOX réalisé sur TradingView :

Le triangle ascendant du prix est accompagné par un triangle symétrique du RSI. Le momentum devient de plus en plus faible ce qui indique un manque d’engagement des investisseurs.

Les breakouts du RSI et du prix de leurs triangles respectifs donneraient des signaux importants pour les autres indices. Une sortie par le haut du triangle ascendant est privilégiée (en théorie), mais une sortie par le bas n’est pas impossible.

Actuellement, le cours du SOX teste la ligne de tendance haussière faisant office de support. Le SOX est donc sous surveillance, car une cassure de cette oblique serait un signal négatif provenant des leaders des bourses mondiales. Le premier objectif de l’indice SOX serait le creux d’août à 1411 points puis éventuellement le creux de mai vers 1300 points. Les perspectives haussières du S&P et des autres indices se verraient affaiblies.

A l’inverse, une clôture hebdomadaire de cet indice à des niveaux records (< 1600 points), serait un signal d’appétit au risque et donc bullish pour l’ensemble des actifs risqués.

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

