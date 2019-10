CAC 40 : briefing technique de la situation immédiate

Points-clés de l’article :

Le niveau de volatilité réalisée du cours du CAC 40 est lié à court terme aux résultats financiers de LVMH et des informations autour du Brexit & négociations commerciales Chine/Etats-Unis.

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 continue de décrire un trading range entre le support à 5200 points et la résistance à 5660 points. Le pivot est à 5400/5440 points.

Cours du CAC 40 : graphique TradingView qui expose les bougies japonaises en données journalières

Les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis reprennent aujourd’hui à Washington et les voltefaces sont quotidiens sur ce sujet en terme de communication. Cette cacophonie est aussi valable pour les informations liées au Brexit ou encore la situation macro-économique au sein de la Zone Euro, optimisme et pessimisme prenant le dessus à tour de rôle.

Rappelons par exemple les marqueurs de volatilité sur les actions au début de la semaine :

BREXIT : Merkel veut que l’Irlande du Nord reste dans l’Union douanière, mais le premier ministre britannique y est opposé et estime donc qu’un deal est impossible. Boris Johnson est prêt à un no-deal le 31 octobre prochain. CHINE/USA : La Chine envisage des représailles au blacklisting des sociétés chinoises de tech. Cependant, les négociations reprennent aujourd’hui à Washington. Macro Allemagne : Malgré l’allure très négative du secteur manufacturier allemand, le gouvernement de Merkel n’est pas encore prêt à un stimulus budgétaire.

Avec la reprise ce jeudi des discussions commerciales, le marché reste attentiste, en dépit d’une fin de séance haussière hier à WallStreet et d’une bonne tenue des places en Asie/Pacifique.

Le cours du CAC 40 est aussi sous l’influence aujourd’hui des résultats financiers publiés par LVMH. La pondération de l’action LVMH dans le CAC 40 est de 11% et il y a aussi un effet de « contagion » sur le secteur du luxe qui représente plus du quart de la modélisation mathématique du cours du CAC 40 spot.

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 préserve toujours un support important à 5400 points. Mais dans l’absolue, la tendance est parfaitement neutre depuis le printemps dernier entre 5200 points et 5660 points (records annuels et historiques avec les dividendes – le CAC 40 Global Return).

Le cours du CAC 40 est encore sous l’influence du rejet baissier des deux premières séances du mois d’octobre 2019 ; une baisse appuyée depuis les sommets pluriannuels. Sans faire la comparaison avec le mois d’octobre 2018 (vidéo sur ce sujet ici) , la probabilité d’une réplique baissière est forte tant que le marché se maintient sous la première résistance à 5550 points (tenkan & kijun confondus en journalier). Le pivot se trouve à 5400/5440 points, c’est le seuil technique de décrochage et aussi un support qui est préservé au stade actuel.

