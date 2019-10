CAC 40 - DAX : Un plongeon vertigineux pour les indices boursiers

À venir : 🇦🇺 AUD - Balance commerciale (AOÛT) prévu à 01:30 GMT (15 min) , Réel : N/A Consensus : A$6100m Précédent : A$7268m https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-10-03

À venir : 🇦🇺 AUD - Indice AiG de performance des services (SEPT) prévu à 22:30 GMT (15 min) , Réel : N/A Consensus : N/A Précédent : 51.4 https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-10-02

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇯🇵JPY : 0,53 % 🇳🇿NZD : 0,44 % 🇪🇺EUR : 0,24 % 🇬🇧GBP : -0,04 % 🇨🇭CHF : -0,36 % 🇨🇦CAD : -0,79 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/xDcPBHfdGT

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 1,87 % Or : 1,41 % Pétrole WTI : -0,15 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/jbQwvw60BX

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/ZsIHfiuC5q

Les États-Unis vont appliquer des taxes de 10% sur les avions européens et 25% sur certains produits agricoles et d’autres produits (officiels de l’USTR via CNBC) —> https://t.co/17olZRO8kp

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dow Jones : 0,05 % S&P 500 : 0,03 % CAC 40 : -0,18 % Dax 30 : -0,24 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/mXKJFUVZPp

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 2,04 % Or : 1,46 % Pétrole WTI : -0,26 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/55hNY9eDLQ

Le #CAC a effacé le mois de septembre...en 2 jours https://t.co/e4LXZI7HOY