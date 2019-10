Cours de l’euro dollar : la clôture technique mensuelle est décisive ce lundi

Points-clés de l’article :

Le cours de l’ euro dollar inscrit aujourd’hui de nouveaux plus bas annuels suite à des données macro-économiques médiocres pour la Zone Euro

Sur le plan technique, j’attire votre attention sur la nouvelle clôture mensuelle qui sera fixée ce lundi 30 septembre après la session américaine.

Cours de l’euro dollar – TradingView : graphique qui dévoile les bougies japonaises mensuelles

Ce lundi 30 septembre 2019, le cours de l’euro dollar inscrit de nouveaux plus bas annuels, continuant ainsi de proposer une tendance baissière bien construite. Alors que l’Allemagne est en situation de récession technique via son secteur manufacturier et que cela commence à contaminer les services, c’est la révision en baisse de la croissance espagnole au second trimestre qui a fait baisser le taux EUR/USD ce matin. A 14 heures, c’est ensuite le taux d’inflation de l’Allemagne au mois de septembre qui est ressorti inférieur aux attentes. Tout montre que la première économie de la Zone Euro est en récession économique.

Une nouvelle semaine a donc démarré sur le marché des changes flottants (Forex) et la première tâche à effectuer et de sélectionner les temps forts de volatilité sur le plan des fondamentaux. Naturellement, le point d’orgue de cette semaine est la publication du rapport NFP le vendredi 04 octobre à 14h30. Les chiffres du marché du travail aux Etats-Unis au titre du mois de septembre seront un excellent indicateur de la façon dont les entreprises américaines résistent et se projettent dans le cadre du ralentissement économique mondial.

Pour la monnaie unique européenne, voici ma sélection de chiffres de premier ordre :

Inflation en Allemagne au titre du mois de septembre (publié aujourd’hui et inférieur au consensus)

Lecture finale du PMI manufacturier allemand de septembre (mardi à 9h55)

Pour le dollar US (DXY), voici les temps forts :

Le PMI manufacturier de l’ISM (mardi à 16h)

Enquête ADP (mercredi à 14h15)

PMI des services de l’ISM (jeudi à 16h)

Le RAPPORT NFP (vendredi à 14h30)

EUR/USD : graphique TradingView qui expose les bougies journalières à gauche et intraday à droite

Pour ce qui est de l’analyse technique du cours de l’euro dollar, j’attire votre attention sur la clôture mensuelle qui a lieu ce soir et qui pourrait être très baissière. En données mensuelles, le taux EUR/USD sort par le bas du nuage et le chikou confirme.

Tous les horizons de temps sont actuellement alignés en tendance baissière avec un marché qui continue de tendre vers le gap haussier hebdomadaire ouvert au printemps 2017.

Dans tous les cas, le plus important sur le plan technique ce lundi sera de bien interpréter le nouveau cours de clôture mensuel.

