DXY : Bilan du dollar US avant le PIB

Le marché immobilier ne signale pas de récession américaine à court terme

DXY : Les probabilités sont en faveur d’une poursuite de la tendance haussière du dollar USD

La résilience de l’économie américaine justifie la surperformance du billet vert

Le dollar a rebondi hier face aux principales devises majeures à l’issue d’une hausse des ventes de logements neufs. Les ventes de logements neufs publiées hier pour lemois d’août se sont chiffrées à 713 000 sur une année et les chiffres des trois précédents mois ont été révisées à la hausse.

Le marché de l’immobilier est un indicateur avancé de l’économie américaine. Il a tendance à se dégrader avant le début de la prochaine récession. Or dans ce contexte d’incertitude sur le plan économique comme les ventes de logements neufs et les autres récents chiffres sur l’immobilier viennent donc rassurer les investisseurs sur l’état de l’économie américaine.

Au cours des 50 dernières années, une moyenne de 28 mois s’est écoulée entre le pic d’expansion des ventes de logements neufs et le début de la prochaine récession. Or jusqu’à présent, le dernier sommet s’est produit en juin, il y a à peine 3 mois, ce qui laisse à penser que la prochaine récession n’est pas proche d’arriver.

DXY : Les probabilités sont en faveur d’une poursuite de la tendance haussière du dollar USD

Le dollar USD a donc terminé sa séance de mercredi en forte hausse, après une forte baisse la veille plombé la procédure d’ « impeachment » lancé par les démocrates contre Donald Trump.

L’indice DXY a clôturé en hausse de 0,69% mardi à 99,01 points, soit près de son plus haut de l’année inscrit le 2 septembre à 99,04 points (en prix de clôture). Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons tout d’abord remarquer des sommets et des creux de plus en plus hauts. La tendance est donc haussière.

Seconde indication d’une tendance haussière : les moyennes mobiles de court et moyen terme (2à & 50 jours) évoluent au-dessus de la fameuse moyenne mobile à 200 jours. Bref, malgré le faible momentum (RSI à plat vers 50), la tendance est indiscutablement haussière.

Graphique journalier du DXY réalisé sur la plateforme TradingView :

La résilience de l’économie américaine justifie la surperformance du billet vert

Celle-ci peut se justifier par la résilience de l’économie américaine face au ralentissement de l’économie mondiale. Certes la croissance américaine ralentit, mais elle reste bien supérieure à celle de l’Europe ou des pays développés de l’Asie (Japon, Australie, Nouvelle-Zélande).

En Europe, le dernier PMI flash de l’Allemagne est ressorti pour l’énième fois en contraction en septembre ce qui donne de fortes chances que l’économie allemande se contracte pour le deuxième trimestre consécutif, c’est-à-dire que l’économie allemande tombe officiellement en récession.

De plus, il n’y a pas autant d’incertitudes politiques aux Etats-Unis qu’il y a en Europe. Le Brexit et l’instabilité du gouvernement italien pèsent sur les investissements en Europe.

Le dollar a donc encore les fondamentaux nécessaires pour surperformer ses pairs. Au vu de la situation macroéconomique et de l’analyse technique, les probabilités sont en faveur de nouveaux records pluriannuels du DXY et donc des nouveaux plus bas de l’EUR/USD et du GBP/USD.

Découvrez nos prévisions de moyen et long terme des principaux taux de changes dans nos guides prévisionnels.

Dorénavant, les investisseurs vont guetter la troisième estimation du PIB américaine du second trimestre publiée à 14h30. Le consensus s’attend à une croissance annuelle de 2%, soit inchangé comparé à la deuxième estimation, mais en baisse comparé au premier trimestre (3,1%). La Fed d’Atlanta s’attend quant à elle à une croissance de 1,9% du PIB US au second trimestre.

