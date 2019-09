CAC40 / DAX : L’espoir sur le commerce porte les bourses européennes

Points-clés de l’article sur les indices européens :

L’espoir sur le commerce porte les bourses européennes

Les indices européens ont repris une tendance haussière en 2019

Ce matin, les bourses asiatiques ont clôturé dans le vert et les indices européens rebondissent, notamment grâce au secteur bancaire qui enregistre les plus importants gains.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré dans un entretien que les négociations commerciales sino-américaines devaient reprendre la semaine du 7 octobre, et que la Chine a déjà importé acheté 10 cargaisons de soja la semaine dernière.

Cette annonce permet de rassurer les investisseurs ce matin alors qu’ils étaient averses au risque hier à la suite de mauvaises statistiques. En Allemagne, le ralentissement de l’industrie manufacturière s’est aggravé etaux Etats-Unis, la composante "emploi" du PMI Services a basculé pour la première fois depuis 2010 sous 50.

Sur le plan de l’analyse technique, les indices européens ont repris une tendance haussière cette année, après une année 2018 compliquée.

Les principaux indices évoluent au-dessus de leurs moyennes à 20 et 50 séances qui évoluent également au-dessus de leur moyenne mobile à 200 séances.

Graphiques journaliers du CAC 40 et du DAX 30 réalisés sur la plateforme TradingView :

Toutefois, le marché est à court terme sans direction claire étant donné les récents croisements à la hausse et la baisse des MM20 et 50 séances. Le marché consolide sous ses plus hauts de l’année inscrit vers 5700 points pour le CAC 40 et 12,600 points pour le DAX. Un nouveau record de Wall Street permettrait de crédibiliser le scénario de nouveaux plus hauts annuels des indices européens.

Pour le moment, il n’y a aucun signal de vente majeur sur les indices boursiers. Shorter ces résistances me semble donc assez risqué malgré le ratio rendement/risque intéressant. Attendre des signaux plus clairs semble donc être la meilleure chose à faire pour le moment. Une cassure de la moyenne mobile à 20 séances pourrait être un signal de vente intéressant pour viser une correction de 5% des indices (ampleur moyenne d’une correction de court terme).

Les négociations commerciales devraient rester le premier catalyseur des marchés boursiers. Si la reprise des pourparlers dans deux semaines se déroule bien, cela devrait soutenir les indices et les permettre d’inscrire des nouveaux plus hauts annuels.

