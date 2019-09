CAC 40 : Divergence technique baissière sous les sommets pluriannuels

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 a probablement terminé 5 semaines de reprise haussière, avec la formation d’une divergence baissière standard prix/momentum sous les sommets annuels.

Le CAC 40 avec ses dividendes réinvestis (CAC 40 Global Return) présente aussi cette configuration graphique de fin de hausse.

Contrat future CAC 40 – graphique journalier réalisé sur la plateforme TradingView

Depuis la séance du 15 août dernier, les actions européennes et internationales ont enregistré une séquence haussière marquée, l’indice CAC 40 s’appréciant de près de 9% à titre d’exemple. C’est surtout l’ensemble des indices boursiers européens et américains qui ont progressé vers leurs records annuels (records historiques pour certains indices boursiers), portés par une conjonction de facteurs dont deux en forme la pierre angulaire.

L’apport des Banques Centrales est naturellement à nouveau considérable avec des anticipations estivales très fortes vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED). La BCE de Mario Draghi n’a pas déçu le marché en engageant notamment un nouveau programme de Quantitative Easing (QE2) et en évoquant le principe de la « monnaie hélicoptère ». Avec un programme T-LTRO renforcé, la BCE reste clairement en soutien des banques et les valeurs financières du CAC 40 (10.5% de la pondération totale) en ont profité en dernière partie d’été. Quant à la FED, elle doit délivrer sa décision de politique monétaire de rentrée le mercredi 18 septembre à 20 heures. Le spectre général des taux d’intérêt tendant vers zero ou largement négatif demeure le facteur considérable de prime de risque aux marchés actions.

La relative détente dans les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sont le second aspect qui a joué un rôle important dans la reprise des actions les plus cycliques. En effet, le rebond du cours du CAC 40 depuis le support technique à 5200 points vers la résistance à 5660 points s’est essentiellement construit sur les actions à fort bêta, la hausse est donc importante sur un plan relatif et qualitative dans sa structure sectorielle. Rappelons que la configuration technique du CAC 40 depuis le printemps dernier est simple, c’est un trading range.

Au stade actuel, les indices boursiers EuroStoxx 50, CAC 40, DAX, S&P500, Nasdaq… sont tous revenus au contact de leurs sommets annuels/historiques. Sur ce sujet, rappelons que le cours du CAC 40 teste ses sommets pluriannuels (la moyenne des plus hauts annuels depuis l’année 2016) lorsqu’on lui retire les dividendes mais qu’il évolue sur ses records historiques avec réintégration des coupons de dividende détachés, c’est le CAC 40 Gross Return (CAC 40 GR).

CAC 40 global return – graphique TradingView

La séquence haussière de l’indice CAC 40 a commencé le 15 août dernier, quand l’indice parisien avait préservé le support à 5200 points, soit la partie basse du trading range 5200/5600 qui se déploie depuis la fin du printemps dernier.

Le rebond du CAC 40 de 5200 points à 5670 points s’est construit sur les valeurs à fort bêta (les titres des actions Arcelor, Renault, Société Générale) fortement vendues dans la période précédente, ainsi que les grandes entreprises exportatrices françaises (nouveau record historique de SAFRAN par exemple), les valeurs financières qui pèsent 10% de la pondération (suite à la nouvelle coalition gouvernementale en Italie et au programme TLTRO de la BCE) et les poids lourds de la cote (le secteur du Luxe, 26% du CAC 40, et l’action TOTAL ont largement contribué au rebond).

La hausse du CAC 40 depuis les 5200 points est donc forte sur un plan relatif et qualitative sur le plan de sa structure sectorielle comme nous l’avons dit plus haut.

Pour autant et en dépit des annonces monétaires fortes de la BCE le jeudi 12 septembre, le cours du CAC 40 a échoué à franchir ses sommets de l’année 2018 à 5660 points, c’est aussi la moyenne des plus hauts depuis l’année 2016.

La séance de ce lundi 23 septembre est en train d’activer une divergence baissière standard, c’est le signal de la fin de la séquence haussière en place depuis la mi-août.

