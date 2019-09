L’économie américaine s’améliore, le dollar et les indices vers des nouveaux records ?

Points-clés de l’article sur DXY

Les mises en chantier et permis de const r uire atteignent leur plus haut niveau en 12 ans

La bonne santé de l’économie US laisse la porte ouverte à des nouveaux sommets du DXY et de Wall Street

Le billet vert soutenu par l’aversion au risque et la macroéconomie US

Les récentes publications macroéconomiques font état d’une amélioration de l’économie américaine. Ce mercredi, les permis de construire et les mises en chantier sont ressortis à leur niveau le plus haut depuis 2007, probablement soutenu par la baisse des taux hypothécaires.

Le marché immobilier est important à suivre, car il a tendance à se dégrader avant une récession américaine, et par conséquent, avant un krach boursier. Des nouveaux plus hauts des permis de construire et des mises en chantier depuis le début de ce cycle d’expansion économique (de 2009 à aujourd’hui) sous-entend donc que l’économie américaine se porte bien. En tout cas du côté du marché immobilier. Les ventes de logements neufs seront les prochains chiffres sur l’immobilier à surveiller (prévues le 25 septembre).

Outre le marché de l’immobilier, les récentes données sur le marché de l’emploi ont continué à s’améliorer. Le taux de chômage est stable à 3,7% mais la moyenne à 4 semaines des inscriptions aux allocations chômage en baisser. Historiquement, les inscriptions aux allocations chômage et le taux de chômage ont tendance à augmenter avant le début d’une récession.

Du côté du marché des taux, les spreads 10 ans – 2 ans et 10 ans – 3 mois US se détendent depuis le début du mois. Le spread 10 ans – 2 ans est même repassé en territoire positif. Nous noterons également une baisse du spread des « high yields ». L’écart entre les obligations à haut rendement et à bas rendement a tendance à s’écarter avant une récession.

Enfin, les ventes au détail corrigées de l’inflation sont ressorties en hausse au mois d’août. Cette hausse des ventes au détail signifie que les Américains consomment plus, ce qui est un facteur positif pour la croissance compte tenu du fait que celle-ci représente près de 70% du PIB des Etats-Unis.

La bonne santé de l’économie US laisse la porte ouverte à des nouveaux sommets du DXY et de Wall Street

L’état actuel de la macroéconomie américaine donne peu de chances d’une récession à court terme (< 1 an). Toutefois, nous changerions d’avis si la macroéconomie venait à se détériorer significativement.

Cette amélioration de la macroéconomie accompagnée de la probable baisse des taux de la Fed ce soir devrait permettre aux indices américains de continuer à progresser. Wall Street devrait inscrire des nouveaux records au cours des prochains mois.

Le billet vert soutenu par l’aversion au risque et la macroéconomie US

Le dollar USD devrait également profiter de cette amélioration de la macroéconomie malgré la baisse des taux de la Fed. En effet, les États-Unis restent la région développée dont l’économie est la plus résiliente au ralentissement de l’économie mondiale.

De plus, le billet vert est d’une certaine manière une devise refuge. En cas de nouvelle crise géopolitique comme avec le Brexit ou les tensions au Moyen-Orient, le dollar USD sera apprécié par les investisseurs (avec le yen et le franc suisse).

Enfin, d’un point de vue de l’analyse technique, le cours de l’indice dollar USD (DXY) est dans une tendance haussière depuis maintenant plus d’un an. Bien qu’hésitante, la moyenne mobile à 50 séances permet de filtrer les bruits du marché à court terme. Celle-ci évolue clairement au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances, comparé pour beaucoup pour un baromètre de la tendance de long terme.

Evidemment, une baisse du dollar est possible à court terme. Un retour à la moyenne mobile à 200 séances pourrait être une opportunité d’achat pour le trader de long terme.

Graphique journalier du DXY réalisé sur la plateforme TradingView :

