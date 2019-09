Wall Street : Quelle prévision pour la bourse américaine ?

Points-clés de l’article sur le Dow Jones:

Wall Street continue à inscrire des nouveaux records après une inversion de la courbe des taux

Les banques centrales pourraient continuer à baisser leur taux

Analyse technique du Dow Jones

Depuis l’inversion de la courbe des taux en août, les principaux indices boursiers américains n’ont pas inscrit des nouveaux records. Bien qu’il soit attrayant de shorter les indices sous ces résistances, il ne faut pas oublier plusieurs facteurs :

Tout d’abord, une inversion de la courbe des taux, plus précisément le 10 ans américain sous le 2 ans, a précédé de 1 à 1,5 ans une récession américaine. Wall Street a quant à lui inscrit son sommet en moyenne 8 mois après l’inversion de la courbe des taux.

Au cours des 50 dernières années, il n’est arrivé qu’une seule fois que le marché boursier américain se soit retourné avant l’inversion de la courbe des taux… Cette première indication est donc en faveur de nouveaux records de la bourse américaine (malgré l’inversion de la courbe des taux).

Ensuite, les banques centrales procèdent à des ajustements de leur politique monétaire. Il est encore trop tôt pour parler de nouveau cycle baissier des taux d’intérêt des banques centrales.Cependant, l’inversion de la courbe des taux est avant tout un signal du marché qui indique que les conditions de crédits sont trop dures. Il est donc normal de voir le FOMC baisser les taux d’intérêt de la Fed.

En parlant de la Fed, celle-ci devrait baisser à nouveau ses taux d’intérêt mercredi. Cette baisse est déjà presque intégralement intégrée dans les cours. La volatilité sur les marchés devrait dépendre des projections des taux du Comité, les fameux « dots-plot ».

Les derniers dots-plot publiés (en juin) tablaient sur un taux médian de la Fed à 2,4% cette année et 2,1% l’année prochaine. En d’autres termes, le FOMC tablait sur un statuquo cette année et une seule baisse des taux l’année prochaine.

Or, la Fed a procédé à une baisse des taux en juillet, soit 1 mois seulement après la publication des dots-plot. Celles-ci sont donc dorénavant caduques, car le marché prévoit à ce jour environ deux autres baisses des taux de la Fed d’ici 1 an (spread 2 ans US – Fed Funds rate = -0,38 bps).

Graphique mensuel des Fed Funds rate et du 2 ans US réalisé sur la plateforme TradingView :

Le graphique ci-dessus est le cours des Fed Funds rate avec le cours du rendement de l’obligation à 2 ans US. Dans le passé, l’écart entre ces deux taux permettait d’anticiper de façon assez précise la prochaine direction des taux d’intérêt de la Fed (baisse ou hausse).

En pratique, lorsque ce spread devenait négatif, cela voulait dire que le marché s’attendait à une baisse des taux d’ici 12 mois. A l’inverse, lorsque ce taux devenait positif, le marché s’attendait à une hausse des taux d’ici 12 mois.

Certains « permabears » (expression pour qualifier les personnes toujours baissières sur les indices) vont clamer que ce spread était devenu négatif en 2000 et 2006 soit peu de temps avant l’explosion des bulles internet et immobilière. Oui c’est vrai, mais ce spread était également devenu négatif en 1995 et 1998 soit plusieurs années avant l’explosion de la bulle internet. Le marché avait eu le temps de gagner 100% et 50% respectivement après l’inversion de ce spread.

Analyse technique du Dow Jones

Graphique journalier du Dow Jones réalisé sur la plateforme TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le Dow Jones plafonne sous ses plus hauts historiques inscrits en juillet. Un retour à l’ancien sommet de janvier 2018 à 26,616 points me semble possible. Cependant, la tendance est clairement haussière depuis le début de l’année et à plus court terme depuis le début du mois. Le Dow Jones évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20, 50 et 200 séances. Un Golden Cross entre la MM 20 et MM 50 renforcerait le biais haussier.

Il n’est pas impossible que le Dow Jones inscrive des nouveaux records au cours des prochaines semaines et rejoint les 30,000 points qui se situent à « seulement » 10% du prix actuel.

Dans tous les cas, tant que la MM 50 évolue au-dessus de la MM 200 séances, il est techniquement préférable d’être long sur le Dow Jones plutôt que short.

Enfin, nous noterons la forte proportion de traders particuliers en train de shorter les indices en ce moment (en moyenne 75%). En théorie, une trop forte proportion de vendeur est un signal haussier pour les indices. Découvrez nos prévisions détaillées des indices pour les prochains mois dans nos guides trimestriels.

