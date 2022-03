Morning Meeting Forex : Le dollar australien corrige, EUR/CHF, Rebond technique

Points clés de l’article :

Baisse des devises matières premières, la livre sur un support majeur

EUR/CHF : Sous 1,0234, la tendance reste baissière

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 86,06 81,55 Test support 84,16 AUD/USD Haussier 0,755 0,699 Pull back sur support 0,7280 EUR/AUD Baissier 1,62 1,4425 Rebond sur support EUR/CHF Baissier 1,0605 0,978 EUR/GBP Neutre 0,85 0,7565 Avalement haussier EUR/JPY Baissier 133,5 125 Test Support EUR/USD Baissier 1,15 1,0766 Doji sur zone de support 1,0800 GBP/JPY Baissier 158,25 148,95 GBP/USD Baissier 1,3645 1,311 Test support NZD/USD Neutre 0,722 0,663 Rejet MM200 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 116,36 113,5

L'euro est resté proche près de son plus bas niveau en 22 mois mardi, la guerre en Ukraine assombrissant les perspectives économiques de l'Europe, tandis que les monnaies liées aux matières premières ont subi un coup d’arrêt dans leur rallye de plusieurs semaines.

La devise européenne est en baisse de 4% par rapport au dollar depuis que la Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine où les combats ne montrent aucun signe d'apaisement.Elle a flirté avec la parité avec le franc suisse lundi pour la première fois en sept ans et les opérateurs s'attendent à un parcours semé d'embûches, les indicateurs de volatilité euro/dollar étant à leur plus haut niveau depuis le chaos du marché de mars 2020.

Les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine n'ont guère progressé et, bien que l'opposition de l'Allemagne à une interdiction des importations d'énergie russe ait fait chuter les prix à terme du pétrole de leur pic de 14 ans de lundi, les analystes s'attendent à ce que le choc de l'offre persiste et nuise à la croissance. La tendance reste baissière sur l’euro contre dollar même si la paire est au contact d’une forte zone de support sous 1,0800 qui devrait contenir la faiblesse des cours.

Cependant attendez-vous à voir la pression vendeuse s'exercer sur rebond. Une nouvelle baisse ne peut être exclue, la décision de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi n'étant pas susceptible d'apporter un soulagement durable.La BCE se réunit jeudi, le spectre de la stagflation incitant les économistes à penser que les responsables politiques pourraient retarder les hausses de taux jusqu'à la fin de l'année.

La livre sterling, qui a été malmenée en même temps que l'euro, a marquéun plus bas de 16 mois sous 1,3121 dollar.

Le conflit et les sanctions occidentale ont écrasé les actifs russes, le rouble glissant à un plancher record de 160 pour un dollar dans des échanges offshore erratiques hier.

Les produits de base et les devises des exportateurs ont marqué une pause mardi, les dollars australien et néo-zélandais abandonnant leurs gains initiaux en Asie pour reculer davantage par rapport aux sommets de quatre mois atteints lundi. Les traders commencent à craindre qu'à long terme, les prix élevés des matières premières ne deviennent un frein à la croissance mondiale.

L’euro franc suisse se situe dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. Le contact avec la parité, un RSI en zone de survente et l’écart avec les moyennes mobiles plaident pour un rebond qui pourrait se prolonger en direction des 1,0234.

Toutefois, en l’absence de résolution du conflit, tout rebond devrait voir la pression vendeuse se manifester. Tant que les cours restent sous cette résistance à 1,0234, le scénario reste négatif avec le risque de voir la baisse s’accentuer vers 0,9785.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

