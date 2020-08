EUR/USD : L’euro repart à la hausse après Jackson Hole

Points clés de l’article :

Le dollar poursuit sa baisse après le discours de Jackson Hole

Le seuil psychologique des 1,2000 en barrage

Le dollar américain poursuit sa baisse après le discours de jeudi du président de la Fed J. Powell. La Fed est prête à laisser l’inflation dépasser l’objectif plafond fixé à 2% temporairement. Le président de la Fed de Philadelphie a même évoqué une tolérance jusqu’à 3%. La Fed adopte donc une vision plus flexible de l’inflation et va se concentrer sur le taux de chômage. Cela signifie qu’elle se donne de la marge pour accentuer si nécessaire sa politique accommodante et que son objectif est plus que jamais la relance de l’économie.

Pourtant les indicateurs économiques étaient plutôt favorable au billet vert. Les dépenses des ménages américains de juillet ont augmenté de +1,9% m/m, plus que les attentes de +1,6% m/m. De plus, les revenus de juillet ont augmenté de façon inattendue de 0,4 %, plus que les attentes de -0,2 %. Enfin, le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'août a été révisé à la hausse de façon inattendue de +1,3 à 74,1, plus que les attentes de 72,8. Inversement, l'indice PMI d'août de Chicago a chuté de façon inattendue de -0,7 à 51,2, plus faible que les attentes de +0,7 à 52,6.

Mais, le dollar est délaissé aussi suite aux records qui se succèdent sur les indices boursiers , les investisseurs délaissant les actifs dit refuge comme la monnaie américaine.

Vendredi, l'EUR/USD a atteint un nouveau record d'une semaine en raison aussi de l'amélioration de la confiance dans la zone euro, après que les données de vendredi aient montré que l'indice de confiance économique d'août dans la zone euro a augmenté de 5,3 pour atteindre un plus haut sur 5 mois à 87,7, plus fort que les attentes de 85,0. Les mesures de relance supplémentaires dans la zone euro ont également donné un coup de pouce à l'EUR/USD après que le gouvernement néerlandais ait annoncé vendredi qu'il prolongerait son programme de soutien salarial Covid de 9 mois et qu'il ajouterait 11 milliards d'euros à ce programme.

La devise européenne a cassé une oblique baissière mensuelle et atteint un plus haut de 1,1965 à quelques encablures du seuil psychologique des 1,2000. Un franchissement permettrait de rejoindre le plus haut de septembre 2017 à 1,2092.

Les cours restent soutenu par la moyenne mobile à 20 jours en clôturant systématiquement au-dessus. Le RSI cependant reste descendant et plaide pour une poursuite de la consolidation horizontale au-dessus du support à 1,1696.

Sous ce dernier seuil une véritable correction pourrait se mettre en place.

Evolution des cours EUR/USD en données quotidiennes :

