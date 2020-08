AUD/USD : Le dollar australien est-il prêt pour une correction ?

Points clés de l’article :

De bons chiffres du chômage mais des tensions accrues avec la Chine

La tendance reste haussière au-dessus de l’oblique acendante

De bons chiffres du chômage mais des tensions accrues avec la Chine

Le dollar australien subit des prises de bénéfices suite aux baisses des cours des matières premières et des métaux en particulier. Mais c'est surtout le dollar américain qui a retrouvé quelque peu les faveurs des investisseurs après les chiffres du chômage publiés vendredi.

La hausse du dollar s'est produite suite à la publication vendredi du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, plus fort que prévu. Les emplois non agricoles ont augmenté de 1,763 million de dollars en juillet aux États-Unis, plus que prévu (1,480 million). De plus, le taux de chômage de juillet a baissé de -0,9 à 10,2%, montrant un marché du travail plus fort que les attentes de 10,6%.

De plus, les républicains et les démocrates au Congrès étant apparemment très éloignés d’un accord en fin de la semaine dernière sur le plan de sauvegarde, M. Trump a publié une série de quatre décrets qui permettent une prolongation des indemnités au chômage et aides aux personnes sans emploi.

Cependant des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine, après que le président Trump ait émis des décrets pour interdire deux entreprises technologiques chinoises empêche une progression plus franche du dollar.

A Hong Kong, les autorités ont arrêté le magnat des médias pro démocratie Jimmy Lai et certains de ses associés, soupçonnés de collusion avec des puissances étrangères.

La Chine a imposé des sanctions à 11 Américains, ce qui correspond exactement au nombre de fonctionnaires de Hong Kong et de Chine inscrits sur une liste de sanctions prises par les États-Unis la semaine dernière.

La tendance reste haussière au-dessus de l’oblique ascendante

Le chandelier de vendredi est une structure en avalement baissier qui marque donc une possible fin de la hausse à court terme. Le RSI s’oriente à la baisse avec une potentielle divergence baissière qui appuie aussi le scénario d’une correction. Celle-ci serait validée en cas de cassure de l’oblique haussière de court terme et la moyenne mobile ascendante à 20 jours. Si cela se produisait, le premier support se situe sur 0,7075 et en cas de cassure la correction prendrait une ampleur plus importante vers 0,6775.

Tant que les prix restent au-dessus de 0,7075 la tendance peut toujours haussière se prolonger pour un nouveau test de la résistance hebdomadaire à 0,7205.

Evolution des cours de l’AUD/USD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE