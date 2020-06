EUR/USD : L’euro s’essouffle face au dollar ouvrant la voie à une correction

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

EUR/USD : l’ euro cale à proximité d’une zone de résistance

La paire valide une divergence et un pattern de retournement

Le retour des craintes liées à une nouvelle vague de contamination et les perspectives économiques assez sombres de la FED ont fragilisé l’euro dans son rallye haussier en place depuis mi-mai. L’apparition de nouveaux foyers en chine, ainsi que la hausse du nombre de cas dans plusieurs états américains, comme l’Arizona ou le Texas suscite de nombreuses interrogations.

Côté macro-économie, les opérateurs ont pris connaissance de la balance commerciale de la zone euro, qui s'est établie à +2,9 milliards d'euros en avril, en baisse par rapport à mars (+23,5 milliards). Les exportations ont diminué de -8,6% d'un mois sur l'autre. Les importations ont baissé de -9,3% pour leur part, dans un contexte de nouveau marqué par les mesures de confinement liées au coronavirus. Pour l'ensemble de la zone euro, la balance commerciale s'est établie à +0,2 milliard d'euros, en baisse par rapport à mars (+16,2 milliards).

Maintenant, intéressons-nous à la partie technique.

Graphiquement, force est de constater que l’euro a clôturé la semaine dernière sous la moyenne mobile 200 périodes et l’oblique baissière de long terme. Seul le franchissement de cette zone située vers les 1,1370$ conduirait à une accélération en direction des 1,1460$ et 1,1530$.

Toutefois, l’EUR/USD manque de carburant pour poursuivre cette ascension et semble de nouveau fragilisé avec les récentes craintes sur le plan économique et sanitaire. En supposant que le flux acheteur s’essouffle dans les jours à venir, la paire pourrait vite retomber sur des niveaux de support. En effet, la devise commence à montrer des signes de faiblesses sur les unités de temps plus courtes.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

La paire valide une divergence et un pattern de retournement

Tout d’abord, la séance du 11 juin a été marquée par un chandelier de retournement, un avalement baissier. Ce pattern apparaît proche de la résistance des 1,1370$ et de l’oblique baissière. Ensuite, les prix ont formé une divergence baissière sur RSI. De ce fait, ces éléments techniques plaident en faveur d’une correction à venir dans les prochains jours.

L’euro risque donc de retracer 50% du rallye de mai, ainsi un retour vers les 1,1075$ n’est pas à exclure. Pour rappel, le marché avait déjà réalisé le même scénario (rallye haussier) en février avant finalement de retomber sur ses plus bas annuels. Cette fois-ci, la paire devrait mieux résister étant donné que les investisseurs attendent des plans massifs de soutien à l’économie.

Pour finir, l’EUR/USD a clairement profité des plans de relance des membres de la zone euro et des injections de liquidités de la BCE. Néanmoins, après avoir digéré l’ensemble de ces annonces, le marché a besoin d’un nouveau catalyseur afin de poursuivre sa hausse. Ainsi, face à l’absence de carburant, la paire risque donc d’entamer une correction.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

