EUR/USD : L’euro rebondit grâce aux PMI

L’EUR/USD rebondit grâce au rebond plus important que prévu des PMI

Le cours de l’EUR/USD rebondit depuis ce matin suite au regain d’optimisme des investisseurs. La première estimation des PMI du mois de mai est ressortie supérieure aux attentes ce qui surprend positivement les cambistes qui n’ont pas l’habitude de voir des chiffres européens supérieurs aux consensus.

Les deux PMI (manufacturier et des services) ont rebondi en mai. Le PMI manufacturier de la zone euro est remonté de 5,9 points à 39,4 et supérieur aux attentes à 38,0. Le PMI des services qui avait chuté à son niveau le plus bas de son histoire le mois dernier a rebondi de 16,7 points à 28,7 en mai.

Bien que ces PMI soient ressortis supérieurs aux attentes, ils suggèrent toujours une forte contraction de l’activité économique. Le PMI composite est ressorti à 30,5 contre 13,6 en avril.

Le prochain catalyseur pour la paire EUR/USD sera les statistiques américaines publiées cette après-midi. Le marché attend les PMI américains, mais surtout le nombre de nouveaux chômeurs. Les inscriptions aux allocations chômage sont attendues en baisse pour la 7ème semaine consécutive, mais devraient rester très élevées : à 2,4 millions.

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Actuellement en haut de son range, l’EUR/USD pourrait se retourner

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’EUR/USD continue d’évoluer dans son range de moyen terme entre 1,1000 et 1,0767. En cas d’enfoncement de la ligne oblique haussière de court terme, cela suggérerait un renversement baissier vers le bas du range.

Dans le cas d’une sortie par le haut du range, ce serait un important signal haussier. Les perspectives de moyen/long terme deviendraient haussières. Ce signal suggérait un net regain d’optimisme des investisseurs dans l’économie mondiale.

