EUR/CHF : L’euro continue de souffrir face au franc suisse et inscrit un nouveau plus bas

EUR/CHF : les craintes et les inquiétudes demeurent encore très grandes

La paire est enfermée dans un biseau descendant

Le retour de l’aversion au risque cette semaine plombe une nouvelle fois l’euro. En effet, le franc suisse se renforce face aux inquiétudes persistantes sur la reprise économique et sur les bilans de contaminations qui repartent à la hausse dans plusieurs pays. Par ailleurs, les investisseurs sont aussi attentifs au regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine, qui pourrait aggraver le ralentissement de l'économie mondiale.

Graphiquement, l’euro est au tapis face au franc suisse inscrivant un nouveau plus bas annuel à 1,0504. Pour le moment, le marché se rapproche d’une zone de support située à 1,0490-1,0450. Ce seuil est le niveau technique à surveiller pour éviter une dégringolade encore plus profonde en direction des 1,0290.

Toutefois, la paire ne délivre aucun signal de retournement à court terme pour envisager un rebond vers les 1,0630. Certes, l’euro reste fragilisé par les conséquences du Covid-19 sur l’économie mondiale, néanmoins une phase de consolidation pourrait s’installer dans les jours à venir.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES hebdomadaires

A plus court terme, la paire évolue toujours dans un biseau descendant et la moyenne mobiles 50 périodes permet de cadrer la dynamique baissière des prix. Les cours se dirigent vers la zone de support et pourraient venir prendre appui sur la borne basse du biseau pour tenter de rebondir. Cependant, nous pourrons parler de reprise haussière uniquement si le marché réussi à franchir la MM 50 périodes et à sortir par le haut de sa figure chartiste. Le franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une poursuite haussière en direction des 1,0630.

Pour conclure, tant que le niveau des 1,0450 ne cède pas à la pression vendeuse, l’euro n’a pas encore capitulé, même si ce dernier ne délivre aucun signal technique pour rebondir. En revanche, les fondamentaux ne plaident pas en faveur d’un rebond technique dans l’immédiat, ainsi le franc suisse devrait donc continuer de s’apprécier dans le temps.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES journalières

