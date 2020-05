EUR/USD : L’euro à un plus haut de 2 semaines après la Fed et la BCE

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD

Le cours de l’EUR/USD évolue à un plus haut de deux semaines après l’actualisation des politiques monétaires des banques centrales américaine et européenne.

La Fed a sans surprise maintenu sa fourchette des Fed funds à son niveau le plus bas de son histoire, mais a décidé d’étendre la portée de son dispositif de prêts lancé le 7 avril à davantage de petites et moyennes entreprises en situation d'urgence économique. Ces prêts pourront désormais être attribués aux entreprises de moins de 15'000 salariés avec un chiffre d'affaires jusqu'à 5 milliards de dollars.

En zone euro, les taux directeurs sont également maintenus inchangés, mais la BCE a décidé de réduire les coûts de financement des emprunts des banques dans le cadre du programme TLTRO-3 à -1%. Concrètement, les banques qui emprunteront dans le cadre du TLTRO seront rémunérées par la banque centrale. L’objectif étant de stimuler le crédit (hors immobilier) pour soutenir l’économie.

La BCE a également décidé de lancer une nouvelle série de 7 opérations non ciblées de refinancement à long terme d'urgence pandémique (PELTRO) avec la particularité d’accepter les dettes publiques ou privées dégradées ou notées «high yield» comme collatéral. Ce programme a pour but de soutenir les conditions de liquidité dans le système financier de la zone euro et contribuer à préserver le bon fonctionnement des marchés monétaires.

Sur le plan macroéconomique, les indicateurs sont toujours bien rouges, avec des inscriptions aux allocations chômage qui ont augmenté de 3,84 millions aux Etats-Unis la semaine dernière portant à plus de 30 millions le nombre de nouveaux chômeurs outre-Atlantique depuis le début de la crise.

En zone euro, l’inflation sous-jacente est ressortie en hausse de 0,9% sur un an en mars contre 0,7% en février et le taux de chômage a augmenté de 0,1% à 7,4%. La première estimation du PIB au premier trimestre est ressortie en baisse de 3,8% tandis que les investisseurs tablaient sur une baisse de 3,2%.

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de l’EUR/USD sont haussières depuis qu’il a franchi sa ligne oblique baissière de court terme jeudi. La première résistance est celle actuellement testée à 1,10$. Une clôture journalière au-dessus de ce seuil ouvrirait la voie à un retour de l’EUR/USD à 1,1147$.

Cela dit, la tendance de long terme reste globalement neutre autour de 1,10$ après avoir été baissière pendant 2 ans. En l’absence du franchissement du plus haut ou du plus bas de mars à 1,1147 et 1,0633, les perspectives de long terme resteront neutres.

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

