USD/JPY : Le dollar s’affaiblit contre le yen

Si l’appétit pour le risque est revenu sur les marchés actions même si cela reste limité à certaines grandes capitalisations technologiques, sur le marché des changes les actifs refuges comme le yen restent demandés. Maintenant que l’on parle des mesures de déconfinement on commence à s’apercevoir que le coût risque d’être élevé. Sans immunité collective ou vaccin, les économies ne pourront pas rouvrir « normalement » et les mesures prises vont ralentir la reprise économique. De plus, le risque d’une résurgence du virus sera toujours présent.

Le plongeon de l’indice de confiance des consommateurs hier a pesé sur le dollar. Cette confiance est essentielle à la croissance aux Etats Unis car la demande intérieure représente 70% de l’activité. Du coup les espoirs d’une reprise en V, scénario optimiste, ont été quelque peu refroidis.

Plusieurs publications pourraient être déterminantes aujourd’hui pour l’évolution du billet vert. En premier lieu le PIB trimestriel aux Etats Unis à 14H30 attendu à – 4%. Même si l’effet du coronavirus sera plus fort sur le chiffre du 2ème trimestre, la publication donnera une indication de l’impact économique. Puis à 20H la décision du FOMC, réunion de politique monétaire de la Fed et surtout la conférence de Jérôme Powel son président à 20H30.

Le dollar contre yen a connu une forte volatilité au mois de Mars retraçant intégralement la baisse due à la crise du coronavirus. Mais le USD/JPY n’a pas pu dépasser le plus haut de la forte zone de résistance autour de 112. Depuis il était revenu sur le retracement de 50% et sur une ligne de support à 106,85.

A court terme, la paire évoluait dans un triangle qu’elle a cassé ce matin. Cette cassure se fait avec une légère augmentation de la volatilité. Le report de la hauteur du triangle donne un objectif à la baisse à 105,00 proche d’un support important correspondant aux plus bas de 2018 et 2019.

Pour invalider ce scénario, le dollar contre yen devra franchir à la hausse l’oblique baissière du triangle puis une résistance à 108.

