USD/JPY : La paire a corrigé vers 107,65

Le dollar subit la diffusion rapide du Covid 19 aux Etats Unis

Les marchés boursiers européens et asiatiques sont en baisse ce matin avec les mauvaises nouvelles liées à la propagation du Coronavirus à travers le monde qui prennent le pas sur l’adoption du gigantesque plan de relance américain. Le président américain est revenu sur sa décision de lever les mesures de confinement pour Pâques et les prolongent jusqu’à fin Avril. Il a précisé aussi que le point d’inflexion pourrait intervenir le 1er juin.

Les bourses mondiales sont tirées vers le bas par les valeurs énergétiques et la chute des cours du pétrole. Le fait que la plus grande économie mondiale va être paralysée plus longtemps que ce que les investisseurs anticipaient va peser sur la demande mondiale. Les derniers chiffres économiques publiés en fin de semaine dernière confirment un scénario d’un plus large impact sur l’économie que celui projeté au départ.

USD/JPY Un retracement 38,2% à surveiller

Je soulignais dans mon dernier article sur le Yen japonais que la sortie d’une figure en biseau serait négative pour le USD/JPY avec un objectif minimum à 108,50 Yen. Le yen a touché ce matin un plus bas à 107.12 durant la session asiatique avant de regagner 1 figure et a donc retracé 38,2% (Retracement Fibonacci) de la dernière hausse. Le RSI en 4 heures qui était en survente a recassé son seuil de survente et confirme donc ce rebond de 100 points.

Evolution du USD/JPY sur une base 4 heures :

Il faudra bien surveiller ce seuil de 107,65 correspondants aussi à une droite de support pour déterminer quelle direction va prendre le dollar contre yen. Tant qu’on reste au-dessus, le dollar pourrait revenir sur 110. Dans le cas d’une cassure la baisse pourrait reprendre vers 105.

Evolution du USD/JPY en quotidien :

