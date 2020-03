EUR/USD : Le rebond de l’euro proche de la fin

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’euro gagne du terrain grâce aux lignes de swap accordées par la Fed la semaine dernière

L’euro reprend de la hauteur face au dollar depuis lundi dernier grâce aux nouvelles lignes de swap en dollars accordées à 9 banques centrales par la Fed. La réserve fédérale américaine a inondé le marché de dollars la semaine dernière en assouplissant ses règles sur les lignes de crédits accordées aux autres banques centrales dans le but de rassurer les marchés sur la liquidité disponible.

En effet, le message qu’a voulu envoyer la Fed (et qui a bien été interprété par les marchés) était simple : ne liquidez pas vos actifs financiers en échange de dollars par crainte qu’il n’y en ait plus de disponible.

Cette réactivité de la Fed a permis de rassurer les investisseurs qui sont revenus sur les actifs financiers. Les actions et les obligations ont tous les deux fortement rebondi chômeurs aux Etats-Unis.

Fondamentalement, l’euro est également soutenu par l’explosion du nombre de nouveaux chômeurs aux Etats-Unis.Alors que les différents consensus tablaient sur 1 à 1,5 million de nouvelles inscriptions aux allocations chômage, elles sont ressorties à 3,3 millions ! 1% de la population américaine a été licenciée en une semaine.

Le rebond de l’EUR/USD pourrait toucher à sa fin

Graphiques journalier (gauche) et horaire (droite) de l’EUR/USD réalisés sur TradingView :

Techniquement, la dynamique de l’EUR/USD est haussière à court terme, mais neutre à moyen terme. Le taux de change ne s’est contenté que de faire des larges oscillations autour de 1,10 depuis près de deux mois et est même passé d’un plus haut de 1 an à un plus bas 3 ans en moins de 10 jours.

Toutefois, nous pouvons constater la présence d’une divergence baissière du RSI sur l’unité de temps horaire, ce qui pose des incertitudes sur la poursuite de la tendance haussière de l’EUR/USD à court terme.

Une baisse sous la moyenne mobile à 50 heures (en bleu dans le graphique de droite) serait un premier signal baissier de l’EUR/USD qui renforcerait le signal de la divergence baissière.

