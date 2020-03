GBP/USD : La livre sterling rebondit après avoir inscrit un plus bas de 35 ans

Points-clés de l’article sur le GBP/USD :

Le GBP/USD rebondit après avoir reculé de 10% en moins d’un mois

Le GBP USD pourrait revenir tester son plus bas de 201 6 à 1,20 à court terme

Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis seront décisives

Le GBP/USD rebondit après avoir reculé de 10% en moins d’un mois

Après avoir dévissé de plus de 10% en un petit mois, la livre sterling se reprend face à ses pairs européen et américain. L’EUR/GBP est en baisse et le GBP/USD en hausse depuis la semaine dernière.

Le sentiment était extrêmement pessimiste sur la livre sterling ces dernières semaine principalement en raison de l’important assouplissement monétaire de la Banque d’Angleterre. La BoE a abaissé ses taux de 65 points de base à 0,1% (-50 bps puis -15 bps) et a augmenté la taille de son quantitative easing.

Conséquence, les rendements des obligations britanniques ont chuté, ce qui a réduit les écarts avec leurs homologues européens. Les obligations britanniques ont perdu de leur attractivité.

L’écart entre les taux à 10 ans britannique et allemand n’est plus que de 78 bps contre plus de 100 bps en début d’année (l’obligation britannique rémunérait alors 1 point de pourcentage de plus que l’obligation allemande). Face au 10 ans français, l’obligation britannique n’offre plus qu’une prime de risque de 27 bps, son niveau le moins attractif depuis 2017.

Graphique des spreads de taux réalisé sur TradingView :

Dans le même temps, la livre sterling s’est également vue pénalisée par l’explosion de la demande de liquidité en dollars pour faire face aux appels de marges des grands spéculateurs dans ce contexte des marchés financiers très volatils.

Les spéculateurs se sont vu forcer de liquider leurs positions les plus fragiles pour répondre aux demandes de marge des brokers.

Le GBP/USD pourrait revenir tester son plus bas de 2016 à 1,20 à court terme

Sur le plan de l’analyse technique, le GBP/USD est en train de se retourner à la hausse à très court terme. Le taux de change pourrait faire son « pullback » à son plus bas de 2016 à 1,20$ avant de reprendre sa dynamique baissière de long terme.

Graphique 4 heures du GBP/USD réalisé sur TradingView :

Les perspectives de moyen terme se joueront au niveau de ce support psychologique. Si le marché pousse la livre sterling au-dessus de ce seuil, il pourrait continuer à le faire jusqu’à 1,25$, car il formerait un double bottom s’il arrivait à s’affranchir des 1,20$.

Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis seront décisives

Techniquement, les perspectives baissières de moyen terme dominent tant que le GBP/USD n’arrive pas à repasser au-dessus de 1,20, mais la publication des inscriptions initiales aux allocations chômage aux Etats-Unis jeudi sera probablement décisive. En raison de l’arrêt de l’activité dans plusieurs secteurs économiques dont surtout ceux du transport aérien et du tourisme, les inscriptions aux allocations chômage devraient se chiffrer en millions ces prochaines semaines.

Le consensus table sur 1,5 million d’inscriptions aux allocations chômage, mais certaines grandes banques estiment que ce chiffre pourrait atteindre 2 voire 3 millions. La tendance du dollar, et donc du GBP/USD, se jouera à court terme selon cette publication.

>> Suivre les inscriptions aux allocations chômage sur le calendrier DailyFX

POURSUIVRE VOTRE LECTURE