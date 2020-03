BTC / ETH / XRP / LTC : Tour d’horizon des cryptomonnaies

Points-clés de l’article sur les cryptomonnaies :

La configuration technique du Bitcoin se renverse à la baisse

Les perspectives du Litecoin sont baissières jusqu’à 24,53$

Ripple : la cryptomonnaie délaissée

L’ Ether pourrait revenir à 88,20$ à court terme

La configuration technique du Bitcoin se renverse à la baisse

Le rebond des cryptomonnaies de la semaine dernière n’aura pas duré longtemps. Les cryptomonnaies repointent vers le sud depuis dimanche et cèdent depuis cette nuit des obliques haussières qui faisaient office de support depuis le début du rebond.

L’optimisme des investisseurs ne semble pas au rendez-vous malgré ce que nous suggérait la sortie par le haut du Bitcoin de son triangle symétrique la semaine dernière.

Graphiques 4 heures et journalier du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView :

Techniquement, le fait que Bitcoin soit repassé en dessous de sa ligne de tendance haussière de son ancien triangle compromet le signal haussier de la sortie par le haut du triangle. Tant que le BTC/USD évolue sous cette oblique haussière, les perspectives techniques sont baissières.

Le premier support à surveiller sera le seuil psychologique à 5000$, puis le plus bas du 12 mars à 3850$, qui correspond également à l’oblique haussière de long terme qui vient chercher les plus bas de décembre 2018 et le plus bas du 12 mars.

Les perspectives de long terme sont actuellement neutres et se jouent essentiellement à cette oblique haussière. Cette oblique forme avec celle baissière qui vient chercher les plus hauts historiques un triangle symétrique. Une baisse sous l’oblique haussière correspondrait donc à une sortie par le bas d’un triangle symétrique de long terme. Les perspectives de long terme seraient baissières jusqu’aux plus bas de décembre 2018 à 3122$.

Pour une introduction approfondie des cryptomonnaies, téléchargez maintenant notre guide gratuit.

Les perspectives du Litecoin sont baissières jusqu’à 24,53$

L’analyse technique est globalement assez similaire sur les autres cryptomonnaies. Le Litecoin a enfoncé sa ligne de tendance haussière qui faisait office de support depuis les plus creux du 12 mars, ce qui ouvre la voie à une reprise de la tendance baissière jusqu’aux récents plus bas et l’oblique haussière de long terme vers 24,53$. Un enfoncement de l’oblique haussière de long terme donnerait un objectif baissier jusqu’à 22,25$.

Graphiques 4 heures et journalier du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView :

Ripple : la cryptomonnaie délaissée

Le XRP de Ripple est dans une configuration de long terme terme beaucoup plus fragile que les autres majeurs. Le marché ne s’est pas remis de l’explosion de la bulle. Les sommets sont constamment de plus en plus bas depuis janvier 2018 et le XRP a récemment inscrit un nouveau plus bas historique.

Cette configuration technique ne présage rien de bon pour le XRP et est un facteur négatif pour le marché des cryptommonaies.

A court terme, le XRP a également enfoncé sa ligne de tendance haussière qui faisait office de support depuis les plus bas historiques inscrits le 12 mars dernier à 0,114$. Les perspectives sont donc baissières jusqu’à ces derniers et des nouveaux plus bas sont sans doute à s’attendre.

Graphiques 4 heures et journalier du cours du XRP réalisé sur TradingView :

L’Ether pourrait revenir à 88,20$ à court terme

Pour ce qui est de l’Ether, l’ETH/USD est dans une meilleure configuration à long terme que le XRP puisqu’il n’a pas enfoncé son plus bas de décembre 2018.

A court terme, la configuration est similaire aux autres étudiées. L’ETH/USD a enfoncé sa ligne de tendance haussière de court terme ce qui ouvre la voie à un retour aux récents plus bas à 88,20$. Un enfoncement de ce support validerait le triangle symétrique en place depuis 2019 et donnerait des perspectives baissières jusqu’au plus bas de décembre 2018 à 81,19$.

Graphiques 4 heures et journalier du cours de l’Ether réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE