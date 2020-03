EUR/USD : Quelle prévision pour l’eurodollar ?

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Les investisseurs se rapatrient sur le dollar

L’ EUR/USD rebondit après avoir inscrit un plus bas de 35 mois

Les investisseurs se rapatrient sur le dollar

Le moindre que l’on puisse dire, c’est que les marchés sont particulièrement volatils avec cette crise sanitaire qui devient désormais une crise économique et petit à petit financière. En effet, depuis que l’Europe se met progressivement en quarantaine et que les Etats-Unis commencent à prendre au sérieux cette épidémie, les craintes des investisseurs se sont multipliées.

Les plus grandes économies sont dorénavant en partiel voire total confinement, ce qui pose un réel problème pour l’économie et la survie de beaucoup d’entreprise, car ces mesures de confinement font chuter l’activité économique mondiale et créeront inévitablement des faillites d’entreprises qui n’ont pas la trésorerie nécessaire pour payer leurs employés et leur bail.

Ces incertitudes peuvent s’apercevoir sur les marchés financiers via l’écartement des spreads de taux sur le marché obligataire et du crédit. Cela reflète de l’aversion au risque, et explique la chute de plus de 600 pips de l’EUR/USD en moins de 10 jours. Le dollar attire les capitaux pour sa caractéristique de devise refuge gagnée grâce à sa première place mondiale au rang des devises de réserve et les plus liquides.

Toutefois, avec les nouvelles lignes de « swaps » de 480 milliards de dollars accordées par la Fed à d’autres banques centrales, cela devrait réduire les inquiétudes des investisseurs sur la liquidité, ce qui pourrait arrêter de soutenir la hausse du dollar.

Graphique du dollar (en bleu) et d’un spread d’obligations d’entreprises américaines :

L’EUR/USD rebondit après avoir inscrit un plus bas de 35 mois

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/USD rebondit après avoir inscrit un plus bas de 35 mois à 1,0652 hier. Toutefois, il continue d’évoluer sous sa ligne de tendance baissière en place depuis la semaine dernière.

Tant que l’EUR/USD évolue sous cette oblique et sa moyenne mobile à 50 séances (en bleu dans le graphique), les stratégies vendeuses seront à privilégier.

Les sorties par le bas des bandes de Bollinger sur l’unité de temps horaire ont donné des bons signaux de vente dans cette tendance baissière. Une nouvelle clôture horaire sous la bande inférieure de Bollinger serait donc l’opportunité de tenter une nouvelle stratégie de vente jusqu’au seuil psychologique à 1,05.

En cas de renversement haussier et de franchissement de l’oblique baissière, les perspectives deviendraient neutres, voire haussières si des signaux bullish émergents.

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE