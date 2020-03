EUR/GBP : l’analyse technique suggère un retour de l’euro à 0,87£

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP :

La livre se reprend après avoir été massacrée face à l’ euro et le dollar

L’ EUR/GBP valide une figure de retournement

L’analyse technique donne des perspectives baissières jusqu’à 0,87

L’euro a fait office de valeur refuge face à la livre sterling depuis le début du sell-off des marchés actions, et ce, malgré les nouvelles tensions sur la dette. En effet, l’écartement des fameux « spread » entre les taux des obligations des différents Etats européens n’a pas permis à la livre de surperformer. Il semblerait que depuis le Brexit, la livre sterling ne soit plus du tout une option de couverture des opérateurs de marché lorsque les tensions en zone euro émergent.

Cependant, après avoir rejoint son niveau le plus haut depuis 2008 à 0,95£, l’euro pourrait relâcher une partie de ses gains à en croire l’analyse technique. Il faut dire que la livre sterling a été massacrée ces dernières séances.

Le GBP a inscrit un plus bas de 8 ans face au yen, de 12 ans face à l’euro, de 35 ans face au dollar et un plus bas historique face au franc suisse. Cette aversion à la livre s’explique par le nombre important d’incertitudes sur l’économie britannique entre le coronavirus et les négociations commerciales avec l’UE, ainsi que des récentes baisses des taux de la Banque d’Angleterre.

Techniquement, l’unité de temps horaire montre la présence d’une figure de retournement en tête et épaules (ETE). Cette figure chartiste donne des perspectives baissières théoriques jusqu’à 0,87£.

De plus, nous pouvons constater un signal baissier des bandes de Bollinger puisque l’EUR/GBP a clôturé sous la bande inférieure après un court squeeze (resserrement puis écartement des bandes).

Graphiques4 heures et journalier de l’EUR/GBP réalisés sur TradingView :

Ces deux signaux baissiers suggèrent une correction d’une partie du récent rebond de l’EUR/GBP.

Toutefois, nous pouvons constater la présence d’un important support correspondant au seuil psychologique à 0,90. Ce seuil a fait office de support et de résistance à de multiples reprises depuis 2017. Le marché ne devrait donc pas rester inchangé au contact de celui-ci. Le taux de change pourrait consolider voire ralentir, mais tant qu’il ne sort pas par le haut de ses bandes de Bollinger et que la moyenne mobile à 20 heures est orientée vers le sud, les perspectives baissières continueront à dominer.

