BTC/USD : Le Bitcoin en direction des 10,000$

Le Bitcoin sort par le haut de son triangle symétrique

Le BTC/ USD pourrait revenir à son plus haut de l’année à 10 500$ à court terme

Les perspectives de long terme se jouent à l’oblique baissière de 2017 – 2019

Le cours du Bitcoin se ressaisit après s’être effondré de plus de 50% en seulement quelques semaines. Actuellement à 6650$, le cours du Bitcoin progresse de plus de 25% depuis le début de la semaine et n’est plus qu’en baisse de 37% par rapport à ses plus hauts de l’année inscrits en février. Et l’analyse technique laisse à penser qu’un retour à ces plus hauts soit tout à fait envisageable à court terme.

En effet, les perspectives sont redevenues haussières depuis jeudi après que le cours du Bitcoin soit sorti par le haut de son triangle symétrique qu’il formait depuis le weekend dernier.

De plus, ce signal haussier est renforcé par la présence d’une divergence du RSI, mais surtout un « squeeze » des bandes de Bollinger : le BTC/USD a clôturé au-dessus de sa bande supérieure de Bollinger avec une hausse de la volatilité (écartement des bandes), après une période de consolidation (rétrécissement des bandes).

Graphique journalier du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView

Les perspectives de long terme se jouent à l’oblique baissière de 2017 - 2019

Ces signaux invitent à privilégier les perspectives haussières sur le Bitcoin. Tant que le BTC/USD évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours et l’oblique haussière de son ancien triangle, les stratégies haussières seront à favoriser.

Les prochains défis pour le cours du Bitcoin seront le seuil psychologique à 10 000$, puis le plus haut de février inscrit à 10 500$. Si la pression acheteuse continue à dominer au-delà de ces deux résistances, ce sera l’oblique baissière qui vient chercher les sommets de décembre 2017 (plus haut historique) et juin 2019 qui sera la plus décisive pour le long terme.

Un franchissement de celle-ci marquerait le début d’une nouvelle tendance haussière majeure et permettrait de tabler sur un retour du Bitcoin à son plus haut de son histoire à 20 000$.

