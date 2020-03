GBP/USD Au plus bas depuis 1985

Points clés de l’article :

La recherche de cash favorise le dollar

Vers les plus bas de 1985

La recherche de cash favorise le dollar

Le dollar poursuit sa progression face à toutes les devises démontrant la fuite des investisseurs vers le cash. Les craintes d’une crise majeure sur le crédit sont amplifiées par la hausse de la devise US (la majorité des emprunts sont libellés en dollar) et la crainte associée à la crise du crédit accélère la baisse des actions et des autres actifs. Dans cette course au cash, les traditionnels actifs dit refuges comme l’or et les obligations d’état américains sont vendus.

Les emprunteurs en dollar comme les pays émergents voient leur coût de financement augmenter par effet du change.

Il faut ajouter à cet attrait pour le dollar les inquiétudes sur la Grande Bretagne. Boris Johnson change de tactique dans la crise sur le coronavirus et fermera ses écoles jusqu’à vendredi soir. Il semble inévitable que les anglais soient soumis à des mesures de confinement comme en Europe et donc une paralysie de l’économie qui se rajoute aux effets du Brexit.

La livre sterling touche son plus bas niveau depuis 1985.

Vers les plus bas de 1985

La livre a rejeté la résistance à 1,35 et les différents supports à 1,1960 et 1,1800 n’ont eu aucun effet pour ralentir la chute. Sur le long terme on pourrait revenir sur le support historique à 1,0345.

A plus court terme, le câble est en zone de survente extrême après la séance d’hier et il pourrait reprendre son souffle. Mais il lui faut maintenant casser les deux supports devenus résistance pour quitter cette spirale négative.

C’est plus l’attitude des investisseurs vis-à-vis du dollar qui va conduire les mouvements sur le GBP/USD car l’économie britannique va s’enfoncer certainement vers une récession.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE SA LECTURE