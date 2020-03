BTC/USD : Le Bitcoin consolide après avoir dégringolé de plus de 50%

Points-clés de l’article sur le cours du Bitcoin :

Les investisseurs qui jugeaient les cryptomonnaies comme des valeurs refuges ont sûrement été déçu ces dernières semaines après avoir vu le cours du Bitcoin chuter de plus de 50% en moins d’un mois.

En effet, le cours du Bitcoin a chuté de 63% en 29 jours, le faisant revenir à son niveau le plus bas depuis plus d’un an à 3 850$ avant de rebondir. Depuis une semaine, le BTC/USD s’échange désormais autour du seuil psychologique à 5 000$ alors que ce même Bitcoin en valait plus de 10 000$ il y a encore un mois.

Techniquement, cette chute du Bitcoin vient invalider les perspectives haussières que nous pouvions avoir après la sortie par le haut du biseau descendant en décembre dernier.

Graphique journalier du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView :

Pour le moment, rien ne nous dit que le Bitcoin va rebondir sur ce support psychologique. En réalité, le marché semble former un triangle symétrique ce qui est un signe d’indécision (graphique ci-dessous).

La direction de sortie nous donnera des indications sur la prochaine tendance à suivre. Une sortie par le bas du triangle serait un signal baissier. Les perspectives seraient baissières jusqu’au récent plus bas à 3 850$, puis le plus bas de 2018 vers 3000$. Ce dernier support est un seuil majeur puisque le marché avait rebondi dessus en décembre 2018 après avoir chuté de près de 80%.

A l’inverse, une sortie par le haut du triangle donnerait des perspectives haussières jusqu’au plus bas de décembre dernier à 6 515$, puis le récent plus haut vers 10 000$.

Graphique 4 heures du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView :

