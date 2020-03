USD/JPY: Après la baisse surprise des taux par la FED, la paire se replie sous sa résistance

Points clés de l’article

Un assouplissement massif des conditions monétaires

La réserve fédérale des Etats Unis a de nouveau abaissé ses taux dimanche de 1 point de base, les ramenant dans une fourchette comprise entre 0 et 0.25%, en raison des conséquences économiques de l’épidémie coronavirus, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La Fed a précisé qu’elle maintiendra les taux dans cette fourchette jusqu’à ce que la crise soit passée. La décision a été prise à l’unanimité des votants, moins une qui aurait préféré une baisse moins forte des taux.

La banque centrale américaine a par ailleurs annoncé l’achat de 500 milliards de dollars de bons du trésor et de 200 milliards de dollars de titres hypothécaires. Elle mène aussi une action concertée avec les principales banques centrales visant à fournir les marchés en liquidités (opération en swap de devises avec une baisse de 0.25 points de base)

Cette décision est historique par son ampleur;

La paire USD/JPY se replie sous la résistance

Le dollar contre yen a touché un point bas le 9 mars à 101.18 après avoir ouvert un gap à 104.60. Depuis, il s’est vivement repris avec une longue bougie verte vendredi suite aux déclarations de Trump pour rejoindre la résistance à 108.

Le différentiel de taux entre les deux devises s’est considérablement réduit rendant moins attrayante la devise américaine. Tant qu’on reste au-dessous de cette résistance, on pourrait revenir sur la zone 104.6/105.00. Une cassure serait très baissière.

On surveillera la réaction des marchés boursiers américains à l’ouverture car le yen est une valeur refuge et la tendannce boursuière peut determine la suite de l'évolution du dollar vert.. Les contrats futures sont pour l’instant orientés à la baisse et soutiennent donc le repli de la devise US.

Dans le cas d’une poursuite de la hausse, la cassure des 108 propulserait l’USD/JPY vers les 110.

