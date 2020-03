AUD/USD : Le dollar Australien poursuit sa baisse avec le « jeudi noir » sur les bourses

Points clés de l'article

La chute des bourses profite au dollar US

L’ AUD/USD sur une zone de support long terme

Dans mon précédent article, je soulignais la tendance baissière sur l’AUD/USD avec le rejet d’une double résistance en quotidien et le risque d’un retour sur le point bas de lundi matin après l’annonce de la baisse des taux. La paire a perdu 3 figures depuis et a cassé ce niveau.

La devise australienne est délaissée par les opérateurs au profit du dollar américain qui sert de valeur refuge. Hier le jeudi noir sur les bourses a vu l’EuroStoxx 50 plongé de 12.40% et le SP500 de 9.51%. Il faut remonter au « lundi noir » de 1987 presque 33 ans en arrière pour voir une telle chute. Les actions continuent d’être guidés par les craintes de ralentissement économique dû à la pandémie de Coronavirus. Hier la décision de Trump d’interdire les européens sur le sol américain et la déception relative aux annonces de la BCE ont sonné le glas des bourses mondiales.

Tous les regards sont maintenant tournés vers les mesures fiscales que les Etats Unis selon Trump vont annoncer et qui se font attendre. En attendant ce sont les mesures pour contrer la diffusion du coronavirus qui vont retenir l’attention. L’Etat de New York a déclaré l’état d’urgence et fermé les salles de spectacle. Tant que nous restons dans cette ambiance anxiogène la volatilité perdurera sur l’AUD/USD.

Suite au rejet de la double résistance constitué par la zone de polarité située à 0.6670 et l’oblique descendante, l’AUD/USD a rejoint comme anticipé le point bas de lundi 3 figures plus bas et a clôturé la séance d’hier au dessous de ce niveau.

Le premier objectif a donc été atteint et le prochain support se trouve à 0.6000, plus bas d’octobre 2008 et support long terme. Au vu des conditions exceptionnelles de marché, il n’est pas impossible que l’on teste ce niveau mais on peut très bien prendre au moins une partie des profits sur les niveaux actuels.

Twitter @CDamestoy

