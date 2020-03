DXY : Le dollar pourrait procéder à un rebond

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇨🇦CAD : -0,15 % 🇳🇿NZD : -0,97 % 🇦🇺AUD : -1,16 % 🇨🇭CHF : -1,60 % 🇬🇧GBP : -1,61 % 🇯🇵JPY : -3,19 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/l8KEDqbMFA

Nouvelle journée de forte demande pour la liquidité de la Fed Injection de 168 milliards$ en cumul lors des opérations repo overnight et 14 jours —> https://t.co/95gY3lMLTn

Le nom officiel de la « Plunge Protection Team » : President's Working Group on Financial Markets —> https://t.co/W31U5r8sLm

La « Plunge Protection Team » s’est entretenue aujourd’hui La dernière fois que ça s’est produit(fin 2018)le marché avait fortement rebondi dans la foulée mais c’était une crise commerciale « pilotée » par Trump Cette fois c’est une épidémie dc plus difficilement maitrisable https://t.co/FR7mEEnb17

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 0,57 % Argent : -0,57 % Or : -1,92 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/NSzYnQFFlt