AUD : Une économie et une devise sous pression

Points clés de l’article :

• La devise australienne est sous pression depuis plusieurs semaines

• Une économie dépendante de la Chine et des matières premières

• Baisse des taux par la banque centrale hier

Une économie fortement exposée

La banque nationale d’Australie a baissé ses taux de 0.25 point de base lundi les ramenant à 0.50 % pour faire face à la tempête financière provoquée par le coronavirus et la guerre des prix sur le pétrole entre la Russie et l’Arabie Saoudite. L’économie australienne est très exposée à celle de la Chine et aux cours des matières premières. Elle se retrouve donc en première ligne dans les tumultes actuels après avoir subi un ralentissement dû aux gigantesques incendies sur son territoire. Ce matin l’enquête NAB (pour Banque Nationale d’Australie) auprès de 600 entreprises non agricoles est ressortie à -4 contre -1 attendue, confirmation supplémentaire d’une économie fragilisée.

Malgré cela les investisseurs n’attendaient pas un geste de la banque centrale et la journée d’hier a été mouvementée pour la paire AUD/USD

Une tendance baissière bien affirmée

La devise subit la défiance des investisseurs et s’inscrit dans un canal baissier hebdomadaire dont on a touché la borne basse hier matin.

A plus court terme, L’AUD/USD a cassé 0.6670 précèdent support du 20 février et continue à afficher des sommets et creux descendants sous une droite de tendance oblique. Malgré un vif rebond hier de 3 figures depuis son point bas, la paire n’a franchi aucune résistance en clôture et se retrouve à nouveau sous pression aujourd’hui.

Le risque tant que l’on reste sous cette oblique est d’aller retester le plus bas à 0.6300.

Twitter : @CDamestoy

H2 : POURSUIVRE VOTRE LECTURE