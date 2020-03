Le yen comme refuge : objectif 100 sur le USD/JPY

Points Clés de l'article

Le Yen japonais sert de valeur refuge dans la tourmente financière

La paire USD/JPY ouvre sur un gap baisser ce matin

L'EUR/JPY sous pression

LE YEN SOUTENU PAR LA BAISSE DES BOURSES

Le Yen japonais surperforme au milieu de la tempête financière jouant son rôle de valeur refuge malgré des chiffres économiques maussades. Le PIB japonais annuel est ressorti à -7.7% contre -6.6 % attendu.

Mais la tourmente sur les marchés boursiers et la baisse surprise des taux la semaine dernière de la part de la Fed ont amené la paire USD/JPY à dévisser passant de 112 USD le 20 février à 102 USD ce matin. La guerre sur les prix du pétrole et le déficit commercial chinois ont poussé les opérateurs à se défaire de leurs positions sur les indices. Dans ce contexte de panique, les valeurs refuges comme le CHF, le Yen et les contrats de taux (Tnotes et Bund) sont recherchées. Les opérateurs attendent une baisse des taux supplémentaire de la Fed de 75 points de base la semaine prochaine ce qui rend encore le dollar encore moins attractif.

Graphique hebdomadaire du USD/JPY :

l’analyse technique confirme le biais haussier sur le yen

Techniquement, la paire a cassé la droite de tendance haussière le 28 février puis le support horizontal à 106.40 et laisse ouvert un gap (rare sur le forex) ce matin perdant plus de 2 figures et attestant de la fébrilité des marchés. La dynamique est bien baissière et la paire pourrait atteindre la parité de 100 Yen pour 1 dollar dans les prochains jours ce qui représente à la fois un support horizontal touché à plusieurs reprises en 2017 et un point psychologique fort. Au vu de la survente en quotidien du RSI ce seuil s’il était atteint pourrait au moins entrainer une consolidation. La tendance reste baissière et il est difficile d’anticiper pour le moment un rebond ; Toutefois la paire n’est pas à l’abri d’une intervention des banques centrales cette semaine. Tant que l’on reste en dessous du gap laissé ouvert je conserve un biais baissier sur la paire USD/JPY.

Graphique journalier de la paire USD/JPY :

Contre Euro, le yen s’est aussi raffermi même si la baisse de l’euro est moins brutale. On reste toutefois dans une série de sommet et de creux descendant et sous une droite de tendance baissière. Le support à 115.85 plus bas de 2019 a été testé en début d’après-midi au moment de l’ouverture de Wall Street (Où les cours ont été suspendu suite à une baisse de plus de 7%) et la réaction des cours est à surveiller.

Graphique Hebdomadaire de la paire EUR/JPY :

Twitter @CDamestoy

