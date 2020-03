USD/CHF : Le franc suisse à un plus haut de 2 ans face au dollar

Briefing des marchés du 06 mars 2020 – 📰 : Actualités des marchés 📉 : #CAC #DAX #Dowjones 💵 : #Forex ⛽️ : #Brent 🏅: #GOLD #Bitcoin Vidéo ici 👇 https://t.co/DBOSpbo1LV

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/Ro7HuJYFu3

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Or : 0,92 % Argent : 0,28 % Pétrole WTI : -4,34 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/iWWRudMprq

Pour revoir les analyses marchés (indices/devises/commodities) du #MarketLive --> https://t.co/oXm2MglR5G https://t.co/a4cBoCPwSX

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇨🇭CHF : 1,05 % 🇳🇿NZD : 0,90 % 🇯🇵JPY : 0,83 % 🇦🇺AUD : 0,46 % 🇬🇧GBP : 0,39 % 🇨🇦CAD : 0,07 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/JW4M6aA9yu

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dow Jones : -2,35 % S&P 500 : -2,68 % Dax 30 : -3,59 % CAC 40 : -3,88 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/csAVypRWQo

LUFTHANSA GROUP AIRLINES INTRODUCE FLEXIBLE REBOOKING OPTIONS - Reuters News

RUSSIAN HIGH-LEVEL SOURCE TELLS REUTERS MOSCOW ONLY AGREES TO EXTEND EXISTING OPEC+ OIL CUTS, NO EXTRA CUTS AND ITS POSITION WON'T CHANGE

#OPEC #OOTT https://t.co/KHc2zZHWcr https://t.co/oV339tTvo7