USD/JPY : le dollar teste un support majeur face au yen

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY :

L’ USD/JPY teste un support majeur à 108

L’excès haussier sur les actifs refuges soutient le scénario d’un rebond du dollar

JPY La réponse des gouvernements et des banquiers centraux au coronavirus sera déterminante pour l’ USD

Le dollar pourrait rebondir sur son support à 108 yens

Le taux de change USD/JPY est revenu tester un support technique important à 108 la semaine dernière. La panique des marchés a sans surprise fortement bénéfice au yen, considéré par les cambistes comme une devise refuge.

Cependant, il y a des raisons d’espérer un rebond du dollar depuis son support à 108 yens. Tout d’abord pour des raisons techniques. Le marché défend ce support depuis le mois de novembre.

De plus, le dollar est survendu à court terme. La chute du DXY sur fond de baisse des taux de la Fed à fait revenir son RSI à son niveau le plus bas de l’année, proche de sa zone de survente.

Graphique journalier de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

L’excès haussier sur les actifs refuges soutient le scénario d’un rebond du dollar

L’aversion au risque devrait également s’apaiser, au moins à court terme, malgré la propagation de l’épidémie de coronavirus dans le monde, car les valeurs refuges sont fortement surachetées.

Le RSI journalier du rendement du 10 ans à atteint un de ses niveaux les plus bas de son histoire. Les rares fois qu’il a vait atteint ces niveaux, les marchés actions rebondissaient toujours d’ici 1 à 2 mois.

Le VIX a bondi à 40, un niveau particulièrement élevé qui précédait d’importants rebonds des actions à court terme.

Un retour des investisseurs sur les actifs risqués semble donc très probable à court terme, ce qui donne des perspectives baissières sur les actifs refuges.

Etant donné la corrélation positive entre l’USD/JPY et le rendement du 10 ans US et le marché actions, il est donc plus probable que l’USD/JPY rebondisse au cours des prochaines séances.

Au-dessus de 108, les perspectives sont donc haussières. La première résistance technique sera le seuil psychologique à 110.

La réponse des gouvernements et des banquiers centraux au coronavirus sera déterminante pour l’USD/JPY

Un retour de l’accalmie peut également être prévu par des fondamentaux. L’assouplissement monétaire des banques centrales à travers des baisses des taux et d’un apport de liquidités devrait rassurer les investisseurs ce qui profiterait aux actifs risqués et soutiendrait le scénario haussier de l’USD/JPY.

Des mesures fiscales et budgétaires devraient également être adoptées par les différents Etats pour soutenir l’activité économique et les entreprises les plus pénalisées par ces incertitudes (secteurs touristique et transport). Comme l’Italie ou la Chine, les pays européens et les Etats-Unis pourraient supprimer temporairement certaines taxes pour éviter des entreprises (rentable) à tomber en faillite en raison d’un manque de trésorerie.

Les prochaines annonces monétaires, budgétaires et fiscales devraient être des facteurs de soutien aux actifs refuges et à l’USD/JPY.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE