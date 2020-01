EUR/GBP : le retournement technique haussier se précise

Points-clés de l’article :

La Livre Sterling est globalement vendue depuis les élections générales britanniques du mois de décembre dernier. La BoE pourrait baisser ses taux cette année.

Techniquement, le retournement haussier du taux EUR/GBP se précise et la cible technique des 0.88£ reste engagée.

EUR/GBP, bougies japonaises hebdomadaires - TradingView

La Livre Sterling est globalement vendue depuis les élections générales britanniques du mois de décembre dernier. La BoE pourrait baisser ses taux cette année

La Livre Sterling (GBP) plafonne sous le marché des changes depuis le résultat des élections générales britanniques au mois de décembre dernier et la large victoire des Conservateurs du Premier Ministre Boris Johnson. L’accord de divorce entre l’UE et le Royaume-Uni a été ratifié la semaine passée par la Chambre des Communes et devrait l’être cette semaine par la Chambre des Lords. Les prochains mois vont donc voir se mettre en place la période de transition durant laquelle britanniques et européens vont négocier pour mettre en place la nouvelle relation commerciale entre les deux parties ainsi que la nouvelle relation juridique pour le déplacement et le travail des citoyens britanniques et européens, dès lors qu’ils seraient à présent en dehors du cadre commun de l’UE.

Ces prochains mois sont donc encore incertains et la Banque d’Angleterre (BoE) semble vouloir prendre les devants en communiquant de plus en plus sur une perspective monétaire nettement plus accommodante, via une baisse des taux d’intérêt en particulier.

Il semble que ce soit cette anticipation de marché qui agisse à la baisse sur le GBP, notamment à la hausse sur le taux EUR/GBP.

EUR/GBP, bougies japonaises journalières - TradingView

Techniquement, le retournement haussier du taux EUR/GBP se précise et la cible technique des 0.88£ reste engagée

L’analyse technique montre que le taux EUR/GBP a construit une figure de renversement haussier sur le support de moyen terme à 0.83£. L’avalement haussier (terminologie japonaise) hebdomadaire est maintenant confirmé par une épaule-tête-épaule en données journalières et la cible est à 0.87/88£.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube