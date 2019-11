USD/CAD : Le dollar US est menacé à 1,33

Points-clés de l’article sur l’USD/CAD:

L’ USD/CAD pourrait retracer sous son oblique baissière

Les stratégies acheteuses sont toujours à privilégier sur le long terme

Le billet vert a rejoint une résistance face à son homologue canadien. Après avoir progressé pendant 1 mois, l’USD/CAD a rejoint une oblique baissière faisant office de résistance depuis septembre. Dans le même temps, l’euro est sur support à 1,10$ (le dollar est donc sous résistance). Le marché pourrait profiter de ces deux importantes paires majeures pour revenir sur les devises plus sensibles à l’économie mondiale telle que l’euro, le dollar canadien et le dollar australien.

Graphique journalier de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

Mais l’évolution de l’USD/CAD dépendra également des cours de pétrole. Ceux-ci sont en hausse depuis le mois dernier ce qui est censé soutenir le dollar canadien et donc faire pression sur l’USD/CAD.

Techniquement, le ratio rendement/risque est en faveur des baissiers sur le court terme tant que l’USD/CAD ne dépasse pas son oblique baissière. Les perspectives baissières sont jusqu’au bas du canal haussier de long terme, actuellement vers 1,31.

Les stratégies acheteuses sont toujours à privilégier sur le long terme

En revanche, si le dollar US se renforce davantage et dépasse l’oblique baissière, les stratégies acheteuses seront à privilégier sur du court, moyen et long terme, car l’analyse technique de long terme est toujours en faveur des acheteurs. En effet, tant que l’USD/CAD évolue dans son canal, les positions acheteuses seront à privilégier. Surtout lorsque le taux de change évolue en bas de son canal.

Notons qu’une poursuite de la hausse de l’USD/CAD serait un signal en défaveur des actions. Ce simple signal ne viendrait pas remettre en question la tendance haussière des indices boursiers mais serait un signal baissier à prendre en considération.

Graphique hebdomadaire de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

En réalité, seule une sortie par le bas du canal haussier mettrait réellement en danger les stratégies acheteuses de long terme et serait un signal de soutien au marché actions.

La volatilité devrait rester faible sur les marchés jusqu’à la fin de la semaine en raison de Thanksgiving. Outre les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, la publication des PMI en Europe et en Amérique, ainsi que le rapport de l’emploi US (NFP) seront les deux sources d’attention les plus importantes pour les marchés la semaine prochaine.

