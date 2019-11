EUR/USD : le pivot technique immédiat est à 1.1080$ pour le cours de l’euro dollar

Points-clés de l’article :

Cours de l’euro dollar – source TradingView

Depuis que l’Allemagne a évité de justesse la récession technique, le cours de l’euro dollar a repris une tendance haussière depuis les 1.10$

Le cours de l’euro dollar est dans une belle phase de rebond après avoir marginalement basculé sous 1.10$ la semaine passée. C’est la publication d’un taux de croissance positif pour l’Allemagne au titre du Produit Intérieur Brut (PIB) du troisième trimestre qui a donné le point de départ de la reprise haussière, la première économie de la Zone Euro évitant donc une situation de récession technique. Rappelons qu’une récession technique consiste en deux trimestres conséctifs de taux de croissance négatif du PIB.

De manière générale, les devises européennes (ici les taux GBPUSD et EURUSD) ont repris leur marche en avant face au dollar US (DXY), alors que le marché attend ce mercredi les « Minutes » de la FED, un document qui donnera des détails sur la dernière baisse du taux d’intérêt des fed funds. Au stade actuel, le marché n’anticipe pas de quatrième baisse de taux par la FED cette année, mais le message d’ensemble devrait rester dovish, une donnée qui pourrait faire revenir le dollar US sur ses plus bas récents. Cette semaine, la publication des indices PMI de Markit en version préliminaire pour le mois de novembre aura un impact fort sur le Forex, ces chiffres sont rendus publics vendredi 22 novembre.

Il faut enfin se tourner vers le marché du Crédit. La tendance du spread de taux longs Etats-Unis/Zone Euro reste baissière, c’est un facteur haussier pour le cours de l’euro dollar.

Cours du dollar US (DXY) - TradingView

L’analyse technique combinée du cours de l’euro dollar et du dollar US (DXY) met en évidence le seuil des 1.1070/80$ comme pivot technique de la semaine

Techniquement, le rebond sur 1.10$ a été précédé d’une superbe divergence haussière prix/momentum (ici représenté par le RSI) en intraday. Le cours du dollar US (DXY) semble échouer sous la médiane de son canal haussier hebdomadaire à faible pente. Le pivot du moment est à 1.1080$. Si le marché dépasse cette résistance, alors la hausse sera rapide vers 1.1180$. Au contraire, un rejet sous la résistance à 1.1080$ peut renvoyer le taux EUR/USD sur 1.10$.

