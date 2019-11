GBP/USD : Bilan de la livre sterling avant le vote de l’accord du Brexit

Points-clés de l’article sur le GBP/USD :

Le marché attend le vote final de l’accord du Brexit en décembre

Le GBP/USD dans un range entre 1,28 et 1,30 à court terme

Un retour de la livre à 1,3381$ envisagé en cas de ratification de l’accord

La livre sterling consolide depuis près de deux semaines en l’absence d’avancé majeure sur le dossier du Brexit. Pour rappel, Boris Johnson a repoussé le vote final de l’accord du Brexit après les élections législatives anticipées du 12 décembre. La livre sterling devrait donc rester plus calme que la volatilité que nous avons connue en octobre.

Le GBP/USD pourrait continuer à consolider pendant ce mois de novembre en attendant les élections législatives. La livre consolide depuis la fin octobre dans un range de 200 pips entre 1,28$ et 1,30$.

Graphique 4 heures du GBP/USD réalisé sur TradingView :

La résistance à 1,30$ est significative, car elle est non seulement technique, mais également psychologique (chiffre rond). Le marché devrait donc avoir besoin d’un plus important catalyseur pour sortir par le haut du range que par le bas.

En cas de sortie par le bas, l’objectif théorique serait une baisse de 200 pips, soit un retour de la livre à 1,26$. Ce seuil se voit renforcé par la résistance de septembre à 1,2582$.

En cas de sortie par le haut, l’objectif théorique serait une hausse de 200 pips, soit une hausse jusqu’à 1,32$. Ce seuil se voit renforcé par la résistance de mai à 1,2177$.

Un retour de la livre à 1,3381$ envisagé en cas de ratification de l’accord

Graphique journalier du GBP/USD réalisé sur TradingView :

Sur un horizon de temps plus long terme, une sortie par le haut du range est privilégiée, car la tendance précédente était haussière. Ce scénario pourrait se matérialiser à condition d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE avec un accord (soft-Brexit). Ce scénario nécessite donc la ratification de l’accord du Brexit négocié par Boris Johnson avec l’UE le mois prochain.

Dans le cas ou cet accord est rejeté, Boris Johnson pourrait décider une sortie sans accord (hard-Brexit) comme il l’avait déjà promis plus tôt avant que le parlement britannique lui exige un nouveau report du Brexit.

Dans le cas un soft-Brexit, le premier objectif serait un rebond de la livre sterling jusqu’à son plus haut de l’année à 1,3381$. Dans le cas contraire (rejet de l’accord de Boris Johnson par le parlement), la livre sterling a plus de chances de se diriger vers le sud et revenir tester 1,25$ voire plus bas.

Pour les traders, il conviendra donc à chacun de choisir le scénario qui lui semble le plus probable et éventuellement trader les bornes du range qui sont dans le sens de son scénario (exemple : short 1,30 si scénario d’un hard brexit privilégié / achat 1,28 si scénario d’un soft brexit privilégié).

