EUR/USD : la clôture mensuelle du jeudi 31 octobre est déterminante

Quel est le message de l’analyse technique pour le taux EUR/USD alors que le marché retrace la hausse du mois d’octobre ?

Cette semaine voit l’établissement d’une nouvelle clôture mensuelle, qui s’annonce en particulier crucial pour le dollar US (DXY) face à un panier de devises.

Cours de l’euro dollar – graphique réalisé avec TradingView et qui dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires

Cette semaine boursière qui s’étend du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre est très chargée sur le plan des fondamentaux et un très bon article sur ce sujet a été publié ce matin sur DailyFX par l’analyste Valentin Aufrand.

Je vais donc me concentrer dans ce nouveau billet sur les enjeux techniques de la semaine pour le cours de l’euro dollar et du dollar US (DXY) face à un panier de devises, alors que la FED doit baissier son taux d’intérêt des fed funds pour la troisième fois depuis le début de l’année.

La première question que l’on peut se poser est la conséquence de la remontée du cours de l’euro dollar de 1.0880$ à 1.1180$ sur le plan technique. Ci-dessus, vous avez un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires pour le taux EUR/USD. Sur ce graphique, on constate que la tendance de fond reste baissière, avec notamment une forte résistance technique sur les prix à 1.1150$/1.12$ (la Kijun hebdomadaire couvre parfaitement la tendance baissière depuis le début de l’année 2018). En ce qui concerne le momentum du marché, représenté ici par l’indicateur technique RSI, il reste baissier sous le seuil des 50.

Pour conclure, la remontée du cours de l’euro dollar pendant trois semaines durant le mois d’octobre en cours n’a pas modifié la tendance de fond, du moins pas encore. Avec le rejet sous résistance de jeudi et vendredi dernier, la dynamique court terme s’est neutralisée et ce, entre la résistance à 1.1145$ et le support à 1.1030$.

Cours du dollar US (DXY) face à un panier de devises - TradingView

FED, PIB, rapport NFP, une semaine qui va nourrir la tendance du dollar US et cela est d’autant plus important qu’une nouvelle clôture mensuelle sera arrêtée à la fin de la session Forex du jeudi 31 octobre. L’analyse technique ichimoku du graphique mensuel, l’horizon de temps qui permet de se projeter sur plusieurs semaines/mois, met en évidence le test d’un support important pour le dollar US, la SSA du kumo, c’est-à-dire la partie supérieure du nuage avec une tendance définie comme haussière tant qu’elle est préservée. Sur le graphique mensuel de l’euro dollar, le kumo agit actuellement en résistance. Les clôtures mensuelle du jeudi 31 octobre et hebdomadaire du vendredi 1er novembre seront donc cruciales pour le développement prochain de la tendance de fond.

