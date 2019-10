EUR/CHF : L’euro à son niveau le plus bas depuis 2017 face au franc

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF

L’ euro clôture à son niveau le plus bas depuis 2017 face au franc

Les incertitudes économiques en z one euro font pression sur l’euro

L’euro pourrait revenir à 1,08 f ranc au cours des prochaines séances

L’euro clôture à son niveau le plus bas depuis 2017 face au franc

Le cours de l’EUR/CHF a clôturé à son niveau le plus bas depuis 2017 sur l’unité de temps hebdomadaire vendredi dernier. Pénalisé par les incertitudes des marchés autour des négociations commerciales et de la situation politique au Moyen-Orient, les actifs refuges sont privilégiés depuis le début de l’été.

Les incertitudes économiques en zone euro font pression sur l’euro

Sur le plan économique, l’économie de la zone euro et l’économie suisse tournent à faible régime. L’économie suisse a le plein-emploi mais sa croissance est de seulement 0,20% sur un rythme annuel contre 1,2% pour la zone euro. Le problème majeur des deux économies est le très faible niveau d’inflation (1% pour la zone euro contre 0,3% pour la Suisse).

Ce qui justifie la sous-performance de l’euro face au franc ces derniers mois est surtout 1) le sentiment des marchés internationaux et 2) les incertitudes économiques de la zone euro.

Il suffit de superposer le cours avec le rendement de l’obligation à 10 ans US pourrait constater que les deux sont corrélés depuis un peu plus d’un an.

Pour ce qui est des incertitudes économiques de la zone euro, les perspectives se voient dégradées par le ralentissement plus important que prévu de l’économie allemande en raison de la chute de ses exportations ainsi que la possible escalade des tensions commerciales entre l’UE et les Etats-Unis.

En effet, l’OMC devrait autoriser ce lundi les États-Unis à taxer pour 7,5 milliards de dollars de marchandises européennes en réponse aux subventions européennes accordées à Airbus.

L’euro pourrait revenir à 1,08 franc au cours des prochaines séances

D’un point de vue exclusivement de l’analyse technique, l’euro évolue sous ses moyennes mobiles à 20, 50 et 200 séances face au franc suisse. De plus, les creux et les sommets sont orientés à la baisse ce qui nous confirme le fait que la tendance soit baissière.

Analyse technique de l’EUR/CHF réalisée sur l’unité de temps journalière sur TradingView :

Bien que l’EUR/CHF ait clôturé à son plus bas niveau depuis 2017 sur l’unité de temps hebdomadaire, il reste au-dessus de son prix de clôture du 4 septembre à 1,0819 sur l’unité de temps journalière. Une clôture sous ce support renforcerait les perspectives baissières, car cela voudrait dire que les vendeurs euro/acheteurs franc suisse ont toujours la main.

Analyse technique de l’EUR/CHF réalisée sur l’unité de temps hebdomadaire sur TradingView :

Toutefois, le support psychologique à 1,08 pourrait être un important support. En 2015 et 2016, le cours oscillait souvent autour de ce niveau de prix. En cas de cassure, c’est le plus bas de 2016 à environ 1,0635 qui sera le prochain support majeur.

Découvrez nos prévisions de moyen et long terme dans nos guides prévisionnels.

L’actualité sur le commerce et la possible escalade des tensions commerciales entre Bruxelles et Washington sont les sources de volatilités les plus susceptibles cette semaine. Outre ces facteurs, les ventes au détail suisse publiées mardi, l’IPC flash de la zone euro publié mercredi, l’IPC suisse publié jeudi et le rapport de l’emploi américain publié vendredi seront les prochaines publications les plus susceptibles de créer de la volatilité sur la paire EUR/CHF cette semaine.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE