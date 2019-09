La BNS maintient ses taux négatifs – le franc suisse rebondit

Points-clés de l’article sur la BNS et le franc suisse

La banque nationale suisse maintient ses taux directeurs à 0,75%

La BNS va rendre moins couteux les taux d’intérêt négatifs

L’ EUR/CHF aux dépens des négociations commerciales US/Chine

La Banque nationale suisse (BNS) a laissé jeudi son taux directeur et le taux d’intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue à 0,75%. Les membres du Comité, dirigés par le président du conseil d'administration, Thomas Jordan, ont maintenu leur estimation selon laquelle une politique expansionniste est nécessaire.

Ils ont également répété (depuis septembre 2017) que le marché des changes « continue d'être fragile » et que « le franc suisse est toujours très apprécié ».

La banque centrale a quelque peu changé ses projections économiques et prévoit désormais une inflation pour cette année réduite de 0,6% à 0,4% et un taux de croissance du PIB entre 0,5% et 1% contre 1,5% auparavant.

La seule nouveauté de ce rendez-vous est l’annonce selon laquelle la BNS va adapter le montant des dépôts des banques commerciales exonéré aux taux négatifs. En clair, la BNS va laisser les banques commerciales déposer davantage de fonds sans que ceux-ci soient impactés par les taux d’intérêt négatifs.Le but étant de réduire l’impact néfaste des taux négatifs sur la profitabilité des banques commerciales.

En résumé, la BNS a décidé de maintenir ses taux d’intérêt négatifs mais de les rendre moins couteux pour les banques.

Graphique journalier de l’EUR/CHF et du 10 ans US réalisé sur la plateforme TradingView :

Conséquence de ce statuquo, le franc suisse s’apprécie. Réaction plutôt normale compte tenu du fait que la plupart des autres banques centrales comme la BCE et la Fed assouplissent leur politique monétaire.

La semaine dernière, mon analyse était en faveur d’un rebond de l’euro jusqu’à 1,12 à moyen terme. Cette opinion se justifiait compte tenu du fait que ce qui dirige le cours euro/franc est le sentiment global des marchés et non pas la macro UE ou Suisse.

Le rendement du 10 ans US reste donc LE baromètre à suivre pour trader l’EUR/CHF. Après un mois d’août d’extrême pessimisme qui a ramené le cours du 10 ans US à son niveau le plus bas depuis 2016, celui-ci rebondit.

La tendance des prochaines séances du 10 ans US (et donc de l’EUR/CHF) dépendra essentiellement de l’évolution des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et de la macroéconomie américaine. Pour ce dernier, celle-ci s’améliore malgré l’inversion de la courbe des taux le mois dernier.

Concernant les négociations commerciales, une avancée vers un accord serait une bonne nouvelle pour le commerce mondial et donc les marchés, ce qui donnerait un avantage à l’euro.

A l’inverse, de nouvelles tensions inquiéteraient les investisseurs qui privilégieraient les actifs refuges (cf. obligations, franc suisse, yen, dollar et métaux précieux).

