EUR/GBP : Le backstop reste le point de blocage du Brexit et du taux de change

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP:

L’ EUR/GBP continue de consolider dans son range de long terme

GBP Le backstop reste le point de blocage du Brexit et du taux de change EUR

Analyses techniques de l’EUR/GBP, GBPUSD et EUR/USD

Découvrez nos prévisions de long terme de la livre sterling dans nos guides trimestriels.

L’EUR/GBP continue de consolider dans son range de long terme

Le cours de l’EUR/GBP est sans direction claire depuis trois ans. Le taux de change ne fait que des va-et-vient entre sa résistance à environ 0,90 et son support à environ 0,85. Il faut dire que les perspectives du Brexit changent rapidement.

Les périodes ou les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE avancent sont généralement sujets à une surperformance de la livre sterling. A l’inverse, lorsque les négociations sont au point mort, voire vont à reculons, l’euro prend le lead et pousse le taux de change vers sa résistance.

Au cours des trois dernières années, le taux de change a surtout évolué selon les décisions faites Outre-Manche. Maintenant que Boris Johnson est au pouvoir, les perspectives de connaître un hard-Brexit se renforcent, ce qui a poussé l’EUR/GBP à sortir par le haut de son range pendant quelques jours cet été. Mais ce scénario est encore loin d’être certain.

Le backstop reste le point de blocage du Brexit et du taux de change EUR/GBP

En effet, le premier ministre britannique rencontre des difficultés - comme son prédécesseur Theresa May - à réunir une majorité au parlement. Le point de blocage reste la question du fameux « backstop* », le filet de sécurité de la frontière nord-irlandaise. Le nouveau premier ministre et une grande partie du parlement ne souhaitent pas du backstop pourtant exigée par l’UE.

Cependant, Boris Johnson s’est dit persuadé d’avoir « suffisamment de temps pour conclure un accord entre maintenant et les 17 et 18 octobre », date du dernier un conseil européen avant le Brexit qui doit se passer le 30 octobre (s’il n’est pas à nouveau repoussé).

*Le « backstop » ou « filet de sécurité » irlandais, fait référence à un dispositif de « transition » qui évite le rétablissement d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

Analyses techniques de l’EUR/GBP, GBPUSD et EUR/USD

Graphique journalier de l’EUR/GBP réalisé sur la plateforme TradingView :

Le cours de l’EUR/GBP semble donc avoir beaucoup de chances de continuer à consolider entre 0,85 et 0,90. Si un accord sur le Brexit est trouvé (ce qui semble peu probable étant donné que l’UE n’a pas lâché la clause du backstop ces deux dernières années), la livre sterling devrait surperformer et faire pression sur l’euro jusqu’en bas du canal. A l’inverse, si aucun accord n’est trouvé d’ici le conseil européen, alors l’euro devrait surperformer la livre et tirer le taux de change vers 0,90, voire 0,93 si les craintes d’un hard-Brexit redeviennent dominantes.

Au vu de l’évolution du taux de change ces trois dernières années, les bornes de ce range devraient se jouer au parlement britannique. Si un accord est trouvé et que le parlement le valide, alors la livre pourrait sortir par le bas de ce range. En revanche, si les députés votent une motion de censure contre le premier ministre britannique, l’incertitude devrait être positif pour l’euro.

Outre l’euro et la livre, c’est le dollar qui profite le plus de ces incertitudes. Le GBP/USD et l’EUR/USD sont tous les deux sous pression baissière sur du long terme. Ce n’est qu’en cas de ratification d’un accord sur le Brexit ou de reprise de la croissance mondiale, que nous pourrions voir ces deux taux de change rebondir durablement.

Graphiquesjournaliers du GBP/USD et de l’EUR/USD réalisés sur la plateforme TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE