DXY : Le dollar inscrit un plus haut de 3 ans

Points-clés de l’article sur le DXY:

Les risques systémiques soutiennent la demande de liquidité en dollar s

Le DXY pourrait rejoindre son plus haut de 2017

Le DXY continue son impressionnant rebond dû à la demande accrue de liquidité des investisseurs dans ce contexte financier très volatil et de l’aversion au risque.

En effet, il est dorénavant certain que la pandémie va créer une récession mondiale de quelques mois, ce qui pose un problème de liquidité sur les marchés et tend les spreads. Dans ce contexte, la demande de « cash » en dollars est forte, car le billet vert est l’étalon mondial, la première devise la plus utilisée dans les marchés financiers et le commerce mondiale.

Face aux risques systémiques que nous pouvons apercevoir via l’écartement des spreads, le dollar s’apprécie donc pour sa caractéristique de devise refuge, comme le yen. A l’inverse, l’euro, la livre sterling, le dollar australien et les devises émergentes - jugées moins sûrs - sont délaissés.

Graphique du dollar et d’un spread d’obligations d’entreprises américaines :

Sur le plan de l’analyse technique, le DXY inscrit un plus haut de près de 3 ans ce mercredi en franchissant son seuil psychologique des 100,00 points.

L’indice dollar, composé à 57% de la parité EUR/USD et de 12% du GBP/USD, devrait continuer à profiter des incertitudes sur l’économie mondiale, car l’Europe est plus dépendante du commerce extérieur.

Le franchissement des 100,00 points est un signal haussier qui ouvre techniquement la voie à un retour du DXY à son plus haut de 2017 à 103,82 points.

La clôture hebdomadaire sera essentielle pour confirmer ce signal haussier, car une clôture sous 100, 00 signifierait que la hausse d’aujourd’hui était un énorme piège haussier (« bull trap » en anglais).

Un apaisement des incertitudes sur les marchés et une détente des spreads seraient des facteurs qui permettraient aux devises européennes de reprendre des couleurs et au billet vert de reculer.

Graphique hebdomadaire du DXY réalisé sur TradingView :

