DXY : Le dollar à un plus haut depuis mai 2017

La résilience de l’économie américaine profite au billet vert

L'indice DYX composé d’un panier de devises majeurs face au dollar a progressé de 0,27% lundi pour clôturer à son niveau le plus élevé depuis mai 2017, malgré les attentes d’une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre.

Le ralentissement de l’économie mondiale est le principal facteur qui justifie la hausse du dollar USD ces derniers mois. L’économie américaine est l’une des plus résilientes au monde, car sa croissance dépend moins de ses exportations que l’UE ou l’Asie et davantage de la consommation domestique (la Chine est la première usine du monde, les Etats-Unis les plus gros consommateurs).

Or avec un taux de chômage extrêmement faible à 3,7% et la création d’emplois supplémentaire (+2 millions sur une année), les revenus des ménages américains augmentent ce qui soutient la consommation (ventes au détail réelles en hausse de 2,3% sur un rythme annuel en août) et donc la croissance.

Par ailleurs, l’indice avancé de l’économie américaine du Conference Board (Leading Indicators), qui tente de prédire la croissance américaine, est resté stable à son plus haut historique en août. Aucune récession américaine n’a eu lieu à court terme lorsque cet indice était à son niveau le plus haut de son histoire.

La situation économique plus fragile dans les autres économies développées

Dans le reste du monde, les données économiques sont plutôt décevantes, surtout en zone euro. La chute des PMI manufacturiers, surtout en Allemagne, devrait aboutir à un ralentissement plus accentué de l’économie européenne avec entre autres une récession de l’économie allemande. Conséquence, l’euro évolue à un plus bas de plus de deux ans à 1,09$. Et sa tendance ne semble pas prête à s’inverser.

Le Royaume-Uni est également touché par le ralentissement de l’économie mondiale et les incertitudes autour du Brexit n’arrangent pas les choses. La livre sterling évolue proche de ses plus bas de 2016 vers 1,20$.

Ce tableau disponible sur le site TradingEconomics met très bien en valeur le contraste entre la situation économique aux Etats-Unis et dans les autres économies développées (ne pas prendre en compte la Chine qui est encore une économie en développement et dont sa monnaie n’est pas comprise dans le DXY).

La croissance du PIB des Etats-Unis est la plus importante, l’inflation également et le taux de chômage un des plus faibles (2nd après le Japon).

DXY : Signal haussier de long terme, mais le dollar pourrait à court terme respirer

Techniquement, le nouveau plus haut du DXY inscrit hier est un signal haussier de long terme. La tendance est clairement haussière puisqu’il évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours depuis plusieurs semaines.

Graphique journalier du DXY réalisé sur la plateforme TradingView :

Le cours du DXY pourrait donc rejoindre la borne haute de son canal haussier dans lequel il évolue depuis le début de l’année. Toutefois, nous surveillerons l’évolution du momentum, car celui-ci semble être « trop » important à court terme. L’écart entre le DXY et sa MM50 jours est de 1,26%. Or nous pouvons constater que lorsque cet écart était supérieur à 1%, le DXY avait tendance à se replier peu de temps après depuis le début l’année.

