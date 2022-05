Crypto : L’Ether parvient à préserver un fort support

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

La remise en cause des stablecoins fragilise l’ensemble des cryptos

L’ Ether menace le support à 1720 USD

Les crypto-monnaies ont étendu leur baisse ce matin, le bitcoin tombant à son plus bas niveau en 16 mois, alors que la ruée vers les monnaies dites stables a provoqué des ondes de choc sur l’ensemble des marchés.

Le dernier coup porté au bitcoin et à son rival, l'ether, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, a été provoqué par l'effondrement, cette semaine, du TerraUSD, qui est également l'une des plus grandes cryptomonnaies du monde.

Le TerraUSD, également connu sous le nom de "UST", a glissé sous sa parité 1:1 avec le dollar cette semaine, faisant gronder les marchés des crypto-monnaies déjà sous pression aux côtés des marchés boursiers en chute libre.

L'effondrement de la parité de TerraUSD a eu des retombées négatives et prévisibles. Nous avons assisté à une large liquidation des BTC, ETH et de la plupart des jetons ALT.

Les cryptomonnaies stables sont des jetons numériques rattachés à la valeur d'actifs traditionnels, tels que le dollar américain. Ils sont populaires en période d'agitation sur les marchés cryptographiques et sont souvent utilisés par les traders pour déplacer des fonds et spéculer sur d'autres cryptos.

Jeudi, le TerraUSD était coté autour de 50 cents. Contrairement à la plupart des stablecoins qui sont soutenus par des réserves, TerraUSD est un stablecoin algorithmique, ou "décentralisé". Il était censé maintenir son ancrage grâce à un mécanisme complexe impliquant son échange avec un autre jeton flottant.

Mais même les monnaies stables adossées à des réserves, qui affirment disposer de suffisamment d'actifs pour maintenir leur parité, montraient des signes de tension.

Le principal stablecoin Tether a glissé sous sa parité en dollars, atteignant un niveau aussi bas que 98 cents. USD Coin s'échangeait à environ 1,04 dollar, tandis que Binance USD était à 1,07 dollar - une rupture importante de sa fourchette habituelle.

L'incident de Terra provoque une panique dans le secteur, car Terra est la troisième plus grande monnaie stable au monde. TerraUSD "n'a pas pu tenir sa promesse de maintenir une valeur stable en termes de dollars américains".

Les acteurs du marché sont encore en train d'évaluer les retombées de l'effondrement de TerraUSD pour déterminer si les grandes entreprises ou les investisseurs ont été gravement touchés. Ce serait un indice possible d'une contagion plus large.

L’Ether menace le support à 1720 USD

L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde, a chuté de près de 15 % jeudi à 1 700 dollars, son plus bas niveau depuis juin 2021.

La crypto monnaie a touché un fort support horizontal à 1720 USD avant de rebondir. Le RSI en zone survendue appuie un scénario d’une respiration à court terme au-dessus de ce seuil.

Cependant la configuration reste fragile sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Si le soutien venait à céder alors la baisse pourrait s’étendre vers la droite de polarité à 1295 USD.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

