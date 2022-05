Bitcoin, Ethereum : Les cryptos restent sous pression

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

Les investisseurs en capital-investissement se ruent sur les projets de crypto-monnaies - des applications et des plateformes basées sur la blockchain et alimentées par des crypto-monnaies natives des économies virtuelles du métavers et du Web3.

Selon les données de Pitchbook, les investissements en capital-risque dans ce type de projets ont totalisé 10 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, soit le montant trimestriel le plus élevé jamais atteint et plus du double du niveau observé à la même période il y a un an.

En parallèle, les contrats à terme sur le bitcoin ont affiché leur position nette longue la plus élevée depuis le lancement du contrat en 2018. Pour la semaine du 26 avril, les positions longues nettes sur le bitcoin ont atteint 412 contrats, contre des positions courtes nettes de 194 la semaine précédente, selon les données de la CFTC.

Le bitcoin s'est stabilisé dans une fourchette de 37 000 à 40 000 dollars, avec en toile de fond la guerre en Ukraine, l'inflation galopante et les hausses de taux de la Fed. La plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière s'est comportée davantage comme un actif à risque ces dernières semaines.

Le Bitcoin préserve un support important mais reste sous pression

Les cours du Bitcoin se stabilisent au-dessus d’une droite horizontale à 37 425 USD mais restent sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes légèrement descendantes. Le biais reste donc plutôt baissier. Une rupture de ce niveau exposerait la cryptomonnaie à une chute vers la zone comprise entre 34 350 et 32 980 USD.

Pour reprendre de la hauteur, le Bitcoin doit revenir au-dessus des moyennes mobiles de court terme et dépasser ensuite le dernier sommet à 43 000 USD afin de valider une reprise haussière.

Evolution du bitcoin en données quotidiennes :

L’Ether tente de sortir d’un canal baissier

L’Ether évolue dans un canal baissier mais est proche de la borne haute. Le franchissement de celle-ci serait un signal positif qui pourrait l’amener sur des niveaux plus élevés en direction de la résistance horizontale à 3 180 USD. Au-delà se situe la zone de résistance composée par la moyenne mobile à 200 périodes et la droite à 3 580 USD.

Un échec sur la borne haute du canal pourrait relancer l’Ether vers le bas du canal et la droite de support à 2 302 USD.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

