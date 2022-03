BTC/USD : le Bitcoin continue de consolider à l’intérieur d’un triangle

Points-clés de l’article sur le BTC/USD :

Le cours du Bitcoin forme une figure de consolidation en triangle symétrique

Les cryptomonnaies pourraient être pénalisées par la normalisation des politiques monétaires cette année

Le marché des crypto-monnaies poursuit son parcours en dents de scie depuis le début de l'année au sein d'un mouvement de baisse plus important qui a débuté en novembre dernier. Le cours du bitcoin forme ainsi une figure de consolidation en triangle symétrique, qui illustre une certaine indécision de la part des opérateurs de marché.

Techniquement, la sortie du bitcoin de ce triangle indiquera le prochain mouvement. Une sortie par le haut ouvrirait la voie à un retournement haussier et à une hausse potentielle vers les sommets de l'année dernière, soit environ 65 000 $, tandis qu'une sortie par le bas ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance baissière sous-jacente vers les plus bas de l'année dernière, soit environ 30 000 $.

Graphique journalier du cours du BTC/USD réalisé sur ProRealTime :

Le deuxième scénario semble le plus probable si les banques centrales normalisent rapidement leur politique monétaire comme prévu cette année. En effet, si les crypto-monnaies ont bénéficié de l'injection sans précédent de liquidités par les banques centrales, comme aiment à le dire les " crypto-phyles ", alors elles devraient souffrir de leur diminution.

Ce ne serait pas la première fois que le cours du bitcoin et des autres crypto-monnaies souffre d'une normalisation des politiques monétaires. En 2018, le marché des crypto-monnaies, de concert avec celui des actions, avait fortement corrigé lorsque la Réserve fédérale américaine a commencé à avoir une politique monétaire restrictive avec des taux relativement élevés. Après avoir chuté de plus de 80 % en un an environ, le bitcoin avait rebondi aux alentours de 3 000 dollars avec les marchés actions suite à l'arrêt de la normalisation des politiques de la Fed.

Graphique hebdomadaire du cours du BTC/USD et du Nasdaq 100 réalisé sur ProRealTime :

