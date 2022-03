Bitcoin : La cryptomonnaie se stabilise avec la baisse du rouble

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

La fuite du rouble vers le bitcoin atteint ses limites

Le bitcoin consolide horizontalement

Le bitcoin s'est d'abord effondré après que la Russie a lancé son assaut contre l'Ukraine, les investisseurs se débarrassant des actifs les plus risqués, suivant ainsi les marchés actions. Puis dans un deuxième temps, on a pu observer une remontée des cours liés à la baisse du rouble, les investisseurs y voyant un moyen d’échapper aux restrictions mis en place par les occidentaux et de conserver leur capital.

Depuis, les chemins du bitcoin et des actions se sont à nouveau croisés, bien qu'à des degrés différents.

Le bitcoin a bondi de 14,5 % lundi dernier, sa meilleure journée depuis un an, et affichait alors une hausse de 12 % depuis la veille du début de l'invasion, le 24 février.

Les amateurs de crypto-monnaies considèrent le bitcoin comme un "or numérique", un endroit pratique pour stocker de l'argent liquide en cas de guerre ou de catastrophe. L'argument est que le bitcoin, dont l'offre est limitée et qui fonctionne sur un réseau informatique mondial hors de portée des gouvernements, est donc plus sûr que les monnaies traditionnelles.

Les choses ne sont jamais aussi simples. Les qualités de valeur refuge du bitcoin ne sont pas claires : il se comporte souvent comme des actifs à risque tels que les actions.

Les investisseurs affirment que, pendant la guerre, les caractéristiques du bitcoin ont alimenté la demande et l'ont aidé à surpasser les autres valeurs refuges traditionnelles.

Pourtant ces mouvements pourraient bien ne pas suffire à dissiper les arguments concernant les caractéristiques de valeur refuge du bitcoin.

Il est donc difficile de dire que le bitcoin soit considéré comme une valeur refuge, et il ne devrait pas l'être, mais son attrait réside plutôt dans le fait qu'il s'agit d'un actif numérique au porteur, sans crédit, dont l'offre est plafonnée, et qui s'avère être une alternative viable à la finance traditionnelle dans l'environnement actuel.

Cependant, si la situation continue de s'aggraver et que les marchés à risque souffrent gravement, il aura du mal à progresser comme l’atteste sa baisse ces derniers jours. La hausse de la semaine dernière est bien liée à la guerre mais les flux sont certainement venus surtout de Russie.

Les échanges de crypto-monnaies en Russie ont grimpé en flèche alors que le rouble a été mis à mal par les sanctions occidentales qui visent à étrangler l'économie russe et à la couper du système financier mondial.

La monnaie russe a atteint son plus bas niveau historique à plus de 120 roubles par dollar.

Le volume des échanges entre le rouble et les principales crypto-monnaies a atteint 15,3 milliards de roubles (140,7 millions de dollars) lundi, soit trois fois plus qu'une semaine auparavant.

Les échanges libellés en roubles avec le Tether - une monnaie conçue pour garder une valeur stable - ont atteint 3,3 milliards de roubles lundi, leur plus haut niveau cette année et près de cinq fois plus qu'une semaine plus tôt.

Ces chiffres suggèrent que les gens se sont bousculés pour convertir leurs économies en crypto-monnaies en Russie.

La rupture d’une figure en biseau mi-novembre 2021 avait provoqué une longue vague de baisse qui a touché un point bas sur 34250 correspondant au haut du gap laissé ouvert en juillet 2021.

Le rebond sur cette zone de support a permis à la cryptomonnaie de venir tester la résistance à 45 550 USD. L’échec sur ce niveau a vu un retour de la pression vendeuse. Les cours se situent maintenant dans une large bande de consolidation horizontale entre 34 250 et 45 550 USD.

La rupture de la zone de support pourrait ramener le Bitcoin sur le soutien à 29 350 USD. A l’inverse le dépassement de la borne haute serait un signal positif de retournement avec comme premier objectif 51 800 USD.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

