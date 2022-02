Bitcoin, Ethereum : Les cryptomonnaies n’échappent pas à la débâcle des marchés

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

L’invasion en Ukraine plombe les actifs à risque

Le Bitcoin revient sur le support à 33 000 USD

Ethereum : Le support à 2 316 USD en danger

L’invasion en Ukraine plombe les actifs à risque

Les crypto-monnaies ont fortement chuté jeudi après que la Russie a lancé une attaque contre l'Ukraine.

Ce matin, la crypto-monnaie a chuté de plus de 8% pour toucher 34 350 USD, marquant son plus bas niveau en un mois. L'ether a chuté de plus de 8 % pour s'échanger autour de 2 302 dollars.

Plus de 160 milliards de dollars ont été effacés de l'ensemble du marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures.

La chute des prix des crypto-monnaies intervient alors que les marchés boursiers mondiaux dégringolent suite à l'attaque militaire de la Russie en Ukraine. NBC News a rapporté que des explosions ont été entendues à Kiev, la capitale ukrainienne.

Les mouvements de prix des crypto-monnaies sont souvent corrélés aux mouvements d'autres actifs à risque comme les actions technologiques.

Les actifs à risque continuent d'être lestés par le conflit et les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Cela inclut le bitcoin et les crypto-monnaies qui sont actuellement encore très considérés comme une classe d'actifs à haut risque.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions aux banques russes, aux particuliers et à la dette souveraine du pays. L'Union européenne tiendra une réunion d'urgence jeudi et pourrait dévoiler de nouvelles sanctions contre la Russie.

Les crypto-monnaies sont sous pression depuis que le bitcoin a atteint un record de près de 69 000 dollars début novembre. Depuis lors, le bitcoin a chuté de près de 50 %.

La semaine dernière, le PDG de la bourse chinoise de crypto-monnaies Huobi a déclaré à CNBC qu'un nouveau marché haussier du bitcoin pourrait ne pas se produire avant fin 2024.

Le Bitcoin revient sur le support à 33 000 USD

Le Bitcoin avait réussi à rebondir sur le niveau des 33 000 USD, point bas annuel, qui représentait le comblement du gap laissé ouvert datant du 24 juillet 2021. Cette reprise a échoué sur la droite de polarité à 45 500 USD. La baisse qui s’en est produite revient sur le niveau des 33 000 USD. La tendance est à nouveau négative sous les moyennes mobiles de court terme à 13 et 34 périodes. Une rupture du support donnerait lieu à une poursuite vers le soutien majeur à 28 800 USD, point bas de 2021. Sous ce niveau la chute s’accentuerait vers les 20 000 USD.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Ethereum : Le support à 2 316 USD en danger

L’Ether a préservé ce matin son support à 2 316 USD mais la tendance reste fragile sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Le risque est de voir les cours rompre ce soutien et rejoindre le support majeur à 1720 USD.

Pour invalider cette lecture négative, les cours doivent revenir au-dessus de la MM à 34 périodes actuellement sur 2 880 USD. La tendance s’inverserait au-dessus de l’oblique baissière.

Evolution de l’Ethereum en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin