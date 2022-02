Bitcoin : L’apaisement des tensions relance la cryptomonnaie

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

Le statut du bitcoin pourrait être testé cette semaine alors que les investisseurs surveillent les développements tendus entre l'Ukraine et la Russie et pèsent la possibilité que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt de 50 points de base en mars.

La plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a longtemps été considérée par les premiers investisseurs et les enthousiastes comme un actif refuge - un actif qui, idéalement, pourrait compenser le risque dans les portefeuilles des investisseurs et limiter l'exposition aux chocs négatifs.

Cependant, ces derniers mois, le bitcoin s'est négocié comme des actions, plus précisément comme des actions plus risquées et orientées vers la croissance à l’égal des valeurs technologiques. Il se remet encore de la forte baisse enregistrée au début de l'année, lorsque la hausse des taux a incité les investisseurs à se débarrasser de leurs positions dans les technologies et autres actifs risqués.

Le bitcoin est considéré par certains comme une monnaie apatride et il s'est effectivement bien comporté par le passé en cas de tensions géopolitiques. Cependant, le changement de politique de la Fed a rendu le bitcoin fragile à la volatilité des marchés boursiers américains, donc les investisseurs en bitcoin pourraient ne pas être en mesure de se sentir à l'aise jusqu'à ce que la situation à la frontière entre la Russie et l'Ukraine commence à se calmer. Un changement notable qui fait que la crypto monnaie n’est plus considérée comme un actif refuge.

Le prix du bitcoin a baissé d'environ 10 % sur l'année, et d'environ 38 % par rapport à son record historique de novembre.

Dans ce contexte, le resserrement monétaire qui devrait perdurer pourrait constituer un obstacle pour la progression du bitcoin. Les fortes séquences de baisse sont fréquentes sur cet actif. En 2018, son prix s'est effondré d'environ 80 % par rapport à son sommet historique de l'époque.

Malgré tout sur le long terme, il est difficile de voir le segment des cryptos disparaitre. Entre la finance décentralisée, les jetons non fongibles, le metaverse et plus encore, il y a beaucoup d'intérêt pour les nouveaux secteurs de la crypto qui vont au-delà du bitcoin. De plus son adoption est bien réelle. Il y a aujourd’hui plus de français qui détiennent des actifs numériques que de détenteurs d’actions.

Le bitcoin doit confirmer en franchissant la résistance à 45 550 USD

Le Bitcoin a donné un signal de fin de sa vague de baisse lors de son franchissement de l’oblique baissière le 4 février. La crypto monnaie a dépassé les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes et établit un support sur 41 580 USD

L’apaisement sur le front géopolitique et la crainte de voir une augmentation immédiate des taux éloignée permet au Bitcoin de reprendre sa hausse. . Les cours doivent maintenant franchir la droite de polarité sur 45 500 USD qui libèrerait un potentiel vers la moyenne mobile à 200 périodes à proximité des 50 000 USD.

Un retour sous 41 000 USD relancerait la dynamique baissière vers le support des 35 000 USD.

Evolution des Bitcoin en données quotidiennes :

