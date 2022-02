Bitcoin (BTC) : ce redémarrage haussier est-il crédible ?

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Le Bitcoin reprend des couleurs

BTC/ USD : un début de reprise haussière

Le Bitcoin a atteint un pic de quatre semaines en se hissant vers les 45 000 dollars, porté en partie par des facteurs techniques comme la liquidation de certaines positions courtes qui avaient poussé la cryptomonnaie à la baisse depuis trois mois.

Le Bitcoin, qui, comme le reste du marché était en grande partie en baisse depuis fin 2021 a augmenté d'environ 25% au cours des deux dernières semaines pour rallier les 44 000 dollars. Le BTC évolue de plus en plus au rythme des marchés boursiers traditionnels et devient plus sensible aux évolutions macroéconomiques (inflation, taux directeurs, politique monétaire…).

Certes, la reine des cryptomonnaie se redresse après avoir vu sa valeur presque divisée par deux en seulement quelques mois, mais sa trajectoire ascendante est loin d'être assurée, selon les indications fournies par les données de couverture. En effet, les taux de financement des contrats à terme, qui sont restés négatifs depuis début décembre suggèrent que les investisseurs paient pour être à découvert.

Bitcoin en données journalières

Côté graphique, le Bitcoin est confronté à une résistance clé autour des 44 000 / 45 000 dollars. Pour l’heure, le flux haussier commence à manquer de carburant pour franchir ce niveau et accélérer en direction des 48 250 dollars puis 50 500 dollars.

En revanche, un repli sur le support des 41 000 dollars constituerait un bon point d’entrée pour effectuer des achats à bon compte. Un mouvement correctif avant de repartir à la conquête des prochaines résistances permettait de former une ETEI (épaule-tête-épaule inversée). Cette figure de retournement de tendance pourrait donner un nouveau souffle au marché afin de poursuivre sur sa lancée.

En revanche, si les acheteurs se retrouvent dans l’incapacité à tenir le seuil des 41 000 dollars, alors la dynamique baissière risque de se poursuivre. Un retour vers la borne basse du canal de long terme ne serait pas à exclure.

